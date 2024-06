Este true crime es la nueva sensación de Netflix, con 10 millones de visualizaciones y una historia de cultos, baile y Tik Tok

Quien no encuentra su true crime es porque no quiere: de los crímenes más morbosos y mediáticos de la geografía española a auténticas extravagancias de las que nunca habríamos oído hablar si no fuera porque alguna serie en streaming las rescata. ¿O acaso conocías esta singular historia de una bailarina abdudida por una iglesia en un culto que se nutre de influencers de Tik Tok?

Eso es lo que cuenta 'Bailar para el diablo: La secta de 7M en Tik Tok', que puedes ver en Netflix y que ha alcanzado, en su primera semana, 8.800.000 visualizaciones (es decir, que ya habrá sobrepasado los diez) y se ha colocado en el puesto número 2 de las series en inglés más vistas en la plataforma, solo por debajo de 'Los Bridgerton'. En ella se nos cuenta la historia de Miranda Wilking, que entre otros bailarines de la popular red social, acaba atrapada por la empresa que gestiona sus carreras, 7M Films, una compañía cuyo propietario, Robert Shinn, es en realidad el dueño de una extravagante secta de autoayuda que anula las personalidades de sus miembros y los aleja de sus familias.

Esto es lo que le pasa a Miranda, que arranca su carrera en compañía de su hermana Melanie, pero que a partir de 2019 comienza a pasar más tiempo en la iglesia que gestiona su carrera. Una auténtica secta de libro, que obliga a sus miembros a cortar lazos con sus orígenes y a entregar generosas partes de sus ganancias a la organización.

La historia de Miranda Wilking es solo una de las muchas que se cuentan en el documental, y que desvela las singularísimas conexiones que existen en Estados Unidos entre una visión muy singular de la religión y sus tentáculos laicos. Más que la historia de un caso criminal específico, una invitación a reflexionar acerca de las muchas y monstruosas formas que toma el capitalismo a través de internet.

Cabecera | Netflix

