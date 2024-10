Una década después de su fracaso en taquilla, el halo de película maldita del western más caro de la historia no se ha disipado

Comedia, acción y espectáculo en la adaptación de un personaje clásico y muy querido del western: una macedonia de ingredientes que dio pie a una película que tenía todas las papeletas para triunfar, pero que se estrelló sonoramente en taquilla. 'El llanero solitario', que puedes recuperar en Disney+, costó 250 millones de euros más 150 adicionales que se invirtieron en marketing. Una cantidad astronómica que convirtió a la película en el western más caro de la historia y que hizo perder a Disney entre 160 y 190 millones de dólares.

El caso es que la jugada parecía segura, ya que volvía a emparejar a Johnny Depp con Gore Verbinski. Ambos habían trabajado juntos no solo en la franquicia 'Piratas del Caribe', sino también en la fantástica película de animación 'Rango'. Al parecer el propio Verbinski, famoso por excederse en los presupuestos, fue una de las causas de que el coste de la película se disparara hasta la estratosfera. Sin embargo, Depp manifestó que si no era con Verbinski no hacía la película, y Disney tuvo que dejar que el director se quedara y las facturas siguieran amontonándose.

La película sigue a John Reid, un abogado idealista que regresa a su ciudad natal en Texas en 1869. Después de un ataque a su grupo es dado por muerto, pero es rescatado por Tonto, un guerrero comanche. Juntos forman una extraña alianza para vengar la muerte del hermano de John, para lo que el pistolero se encarnará en la figura del Llanero Solitario, usando una máscara para proteger su identidad.

El pinchazo en taquilla fue una auténtica pena, porque 'El llanero solitario' no merecía en absoluto el fracaso: las malas críticas, que hablaban de la falta de carisma de Armie Hammer como protagonista o la ausencia de química con Depp pasaron por alto sus impresionantes set-pieces de acción o su peculiarísimo sentido del humor. Verbinski aún tendría que encadenar más fracasos, como la extraordinaria 'La cura del bienestar', pero ésta queda como uno de sus tropiezos más llamativos a nivel mediático.

