HOY SE HABLA DE

El Xiaomi 17T Pro baja de precio antes del Black Friday. Y no es en su configuración más básica

Un móvil de gama alta con cámaras Leica y una muy buena relación calidad-precio

Xiaomi 17t Pro
1 comentario Facebook Twitter Flipboard E-mail
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
Linkedin twitter
2904 publicaciones de Alberto García

A falta de semanas para la llegada del Black Friday, estamos viendo buenas ofertas en móviles de gama alta. Uno de los últimos en recibir un gran descuento ha sido el Xiaomi 17T Pro, que ahora mismo se puede comprar en PcComponentes por un precio de 699 euros.

Xiaomi 17T Pro (512 GB)

Xiaomi 17T Pro (512 GB)

PVP en PcComponentes — 699,00 Amazon — 799,99 Xiaomi — 799,99 MediaMarkt — 849,90 El Corte Inglés — 849,90
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un móvil con buena batería y un sistema de cámaras muy completo

Xiaomi 17t Pro Pccomponentes

El Xiaomi 17T Pro es un móvil de gama alta que destaca principalmente por lo mucho que ofrece. Incorpora una pantalla más grande que su hermano pequeño alcanzando las 6,83 pulgadas, además de una tasa de refresco de hasta 144 Hz y un brillo pico de 3.500 nits.

Mejores móviles de Xiaomi en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados
En Xataka
Mejores móviles de Xiaomi en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

También cuenta con una buena configuración de 12 GB de RAM y de 512 GB de almacenamiento interno, por lo que es ideal para aprovechar al máximo sus cámaras y guardar todas las fotos y vídeos. Además, viene con el procesador MediaTek Dimensity 9500 para exprimir los videojuegos en calidad alta.

Su batería de 7.000 mAh ofrece una autonomía de varios días de uso y soporta una carga rápida de 100W. Además, Xiaomi ha vuelto a repetir lo que veíamos en generaciones anteriores firmando una colaboración con Leica para las cámaras que ofrecen muy buenos resultados fotográficos.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Xiaomi 17T Pro hoy

 LO MEJOR

  • Su batería tiene capacidad de 7.000 mAh.
  • Su pantalla es ideal para el consumo de contenido multimedia.
  • Las cámaras están firmadas por Leica.

❌ LO PEOR

  • No ofrece muy buenos resultados al grabar vídeo.
  • Se calienta al grabar vídeo.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen móvil de gama alta que sea capaz de mover bien los juegos en calidad alta y realizar muy buenas fotografías.

⛔ NO LO COMPRES SI... Sobre todo sueles realizar muchos vídeos o si simplemente quieres un móvil con una batería más grande. En este último caso, el Redmi Note 17 Pro Max es ideal por su batería de casi 10.000 mAh.

También te puede interesar

Xiaomi REDMI Buds 8 Pro, Auriculares inalámbricos, ANC, Negro | ANC 55 dB, Triple Driver, Hi-Res, Dolby Audio, 33+ h, Bluetooth 5.4, IP54

Xiaomi REDMI Buds 8 Pro, Auriculares inalámbricos, ANC, Negro | ANC 55 dB, Triple Driver, Hi-Res, Dolby Audio, 33+ h, Bluetooth 5.4, IP54

Hoy en Amazon — 54,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Xiaomi Watch 5 Smartwatch 47 mm, Google Wear OS, IA, 6 días, Verde | Pantalla de Zafiro 1,54", 78 % Pantalla, GPS, chequeo de Salud en 60 s, ECG, 150+ Deportes, Control por Gestos

Xiaomi Watch 5 Smartwatch 47 mm, Google Wear OS, IA, 6 días, Verde | Pantalla de Zafiro 1,54", 78 % Pantalla, GPS, chequeo de Salud en 60 s, ECG, 150+ Deportes, Control por Gestos

Hoy en Amazon — 259,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Alejandro Alcolea, Xiaomi

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Mejores altavoces Bluetooth en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados

Temas

Ver 1 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios