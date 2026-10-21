El Xiaomi 17T Pro baja de precio antes del Black Friday. Y no es en su configuración más básica

A falta de semanas para la llegada del Black Friday, estamos viendo buenas ofertas en móviles de gama alta. Uno de los últimos en recibir un gran descuento ha sido el Xiaomi 17T Pro, que ahora mismo se puede comprar en PcComponentes por un precio de 699 euros.

Un móvil con buena batería y un sistema de cámaras muy completo

El Xiaomi 17T Pro es un móvil de gama alta que destaca principalmente por lo mucho que ofrece. Incorpora una pantalla más grande que su hermano pequeño alcanzando las 6,83 pulgadas, además de una tasa de refresco de hasta 144 Hz y un brillo pico de 3.500 nits.

También cuenta con una buena configuración de 12 GB de RAM y de 512 GB de almacenamiento interno, por lo que es ideal para aprovechar al máximo sus cámaras y guardar todas las fotos y vídeos. Además, viene con el procesador MediaTek Dimensity 9500 para exprimir los videojuegos en calidad alta.

Su batería de 7.000 mAh ofrece una autonomía de varios días de uso y soporta una carga rápida de 100W. Además, Xiaomi ha vuelto a repetir lo que veíamos en generaciones anteriores firmando una colaboración con Leica para las cámaras que ofrecen muy buenos resultados fotográficos.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Xiaomi 17T Pro hoy ✅ LO MEJOR Su batería tiene capacidad de 7.000 mAh .

. Su pantalla es ideal para el consumo de contenido multimedia .

. Las cámaras están firmadas por Leica. ❌ LO PEOR No ofrece muy buenos resultados al grabar vídeo .

. Se calienta al grabar vídeo. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen móvil de gama alta que sea capaz de mover bien los juegos en calidad alta y realizar muy buenas fotografías. ⛔ NO LO COMPRES SI... Sobre todo sueles realizar muchos vídeos o si simplemente quieres un móvil con una batería más grande. En este último caso, el Redmi Note 17 Pro Max es ideal por su batería de casi 10.000 mAh.

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Imágenes | Alejandro Alcolea, Xiaomi

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