Worten tiene el pack de PlayStation 5 más interesante con entrega en un día: consola, dos videojuegos y saldo por 699 euros

¿Todavía sigues sin tu PlayStation 5? Pues aquí tienes una nueva oportunidad de hacerte con ella. Worten tiene stock para el deseado pack que incluye la consola y God of War Ragnarok. Lo tienes por 699,98 euros con entrega en un dia laborable y con The Last of Us: Part I y tarjeta de saldo de 20 euros incluidos

Pack PlayStation 5 + God of War Ragnarok + The Last of Us: Part I + 20 euros de saldo PSN PVP en Worten 699,98€

Comprar el pack PlayStation 5 con God of War Ragnarok, The Last of Us y 20 euros de saldo al mejor precio

Aunque no es el precio más económico que puedes encontrar, este pack está prácticamente inaccesible, sin stock en casi ninguna tienda o con precios estratosféricos en las que lo podemos encontrar. Worten nos lo deja por 699,98 euros y además, en el precio nos incluye The Last of Us: Part I en formato físico y y una tarjeta de saldo de 20 euros para PSN, por lo que el pack al fin y al cabo se queda a un precio bastante razonable. Eso sí, tenemos que añadir 4,99 euros al precio en concepto de gastos de envío.

Poco más que te podemos contar que no sepas ya sobre la PlayStation 5: es la consola más buscada y deseada del momento y ofrece potencia a raudales gracias a sus nuevas CPU y GPU. Además, es compatible con la tecnología de ray tracing.

Los gráficos de los que es capaz su hardware se exprimen al máximo si disponemos de un televisor con puertos HDMI 2.1, con ellos disfrutarás a tope en resolución 4K a 120 fps y con tecnología HDR.

Además, en esta generación, el mando que se incluye junto a la consola es el nuevo DualSense, un modelo completamente rediseñado, de nueva generación, con tecnología háptica y gatillos adaptativos.

En cuanto a los juegos, por una lado, en el pack encontramos God of War Ragnarok en formato digital y la edición física de The Last of Us: Part I. Los complementos del pack se redondean con 20 euros de saldo que podremos gastar en PSN, comprando juegos o complementos para nuestros títulos. Todos estos extras, tendrían un valor en torno a los 150 euros.

