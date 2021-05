Tus dudas sobre la Create Ikohs Fryer Air Pro tienen premio: participa y gana una de estas freidoras de aire caliente

Los alimentos fritos están deliciosos, pero comerlos en exceso no es recomendable si se quiere llevar una vida saludable por el exceso de grasas y calorías que tienen. Si te has planteado adquirir una freidora sin aceite pero no te decides, tus dudas pueden llevarte a ganar una Create Ikohs Fryer Air Pro totalmente gratis con este sorteo de Create Ikohs y Xataka.

Cómo ganar una freidora Create Ikohs Fryer Air Pro

Para optar a ganar una freidora Create Ikohs Fryer Air Pro debes hacer únicamente estas acciones en la red social Instagram:

Seguir a @Xataka en Instagram. Seguir a @createikohs_es en Instagram. Déjanos en los comentarios una pregunta sobre las dudas que tengas acerca de la Create Ikohs Fryer Air Pro en la publicación de Instagram.

Como veis, los pasos a realizar son muy sencillos. El sorteo estará vigente y podrás participar hasta el próximo día 9 de mayo (domingo) de 2021 a las 23:59 horas. El sorteo solo es válido para España. Tienes toda la información y las bases legales disponibles aquí.

La Create Ikohs Fryer Air Pro es una freidora de aire caliente con la que es posible comer nuestros alimentos favoritos con un resultado igual de crujiente que si se cocinara con aceite, pero, además, de una manera más limpia, sin humos y sana. Con una capacidad de 3,5 litros para cuatro raciones, es programable, viene con varias recetas preinstaladas y ofrece también la función de horno.

¡Mucha suerte!