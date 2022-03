La tecnología que te ayuda a preparar un triatlón: relojes, sensores, auriculares y más

El triatlón es uno de los deportes más exigentes que existen porque requiere una ardua preparación física en tres disciplinas: natación, ciclismo y carrera a pie. De 1,5, 40 y 10 km, respectivamente (aunque hay variantes más light y otras todavía más duras), el triatlón se ha convertido en uno de los retos más populares para las personas que sufren la "crisis de los 40".

Enfrentarse a un triatlón no es moco de pavo. Y menos si la práctica de ejercicio físico pasó a segundo plano hace tiempo o nunca se ha llevado un estilo de vida activo. Pero eso no significa que alguien que esté en baja forma física y se lo proponga no pueda conseguirlo; solo tendrá que tomarse un tiempo de preparación más largo.

Hay algunos accesorios que pueden ayudar durante la preparación de un triatlón, y en Xataka Selección te traemos algunas de las propuestas más útiles para completarlo sin morir en el intento.

Relojes deportivos

Los relojes deportivos son estupendas guías para preparar competiciones deportivas en las que el tiempo en el que se recorre una distancia resulta clave, sobre todo si se quiere mejorar y romper las marcas personales. Como en el triatlón hay también prueba de natación, los modelos resistentes al agua y con funciones específicas para piscina o aguas abiertas son los más recomendables.

Garmin Forerunner 945

Empezamos con el Garmin Forerunner 945 (470,99 euros), una de las mejores opciones del mercado para triatleas. Con resistencia al agua a 5 ATM y autonomía de hasta dos semanas o 36 horas con GPS activo continuamente (10 horas si se está reproduciendo música también), la propuesta de Garmin cuenta con Garmin Coach y planes de entrenamiento de expertos que se adaptan a los objetivos del usuario.

Viene con diversas aplicaciones deportivas preinstaladas y su sensor de frecuencia cardíaca en la muñeca mide la intensidad del esfuerzo del corazón durante las actividades, incluso bajo el agua. Dispone de varios sistemas de navegación por satélite, dinámicas de carrera, consumo máximo de oxígeno (VO2 Max), tiempo de recuperación, análisis de sueño, pagos por NFC, servicios de música en streaming y mucho más.

Polar Vantage M2

Otra reloj deportivo recomendable, pero a un precio más reducido, es el Polar Vantage M2 (249 euros). Con más de 130 deportes, entre los que se incluyen natación y ciclismo, este dispositivo puede registrar los datos de entrenamiento en servicios como Strava y TrainingPeaks. Ofrece una autonomía de hasta 30 horas de entrenamiento con GPS activo para aguantar los recorridos más exigentes.

Con el Vantage M2 es posible registrar el sueño y la recuperación para conocer el estado del cuerpo y no sobrecargarlo. La función fitSpark proporciona sugerencias de entrenamientos personalizados que incluyen cardio, fuerza y ejercicios complementarios. Además, dispone de funciones de reloj, control de música, recepción de notificaciones/llamadas/mensajes de texto, etc.

COROS Pace 2

Más barato es el COROS Pace 2 (199 euros), un reloj deportivo que también puede usarse para triatlón al tener modos de entrenamiento dedicados (triatlón, por intervalos, estructurado y fuerza), así como actividades tipo correr, ciclismo, nadar, cardio y deportes acuáticos varios. Tiene una batería con hasta 30 horas en modo GPS completo (20 días de uso regular) e incluye monitor óptico de frecuencia cardíaca en la muñeca, altímetro barométrico, brújula, giroscopio y termómetro.

Sensores

Los relojes deportivos suelen integrar un sensor de ritmo cardíaco para capturar las pulsaciones y que el usuario conozca en qué momentos del entrenamiento se ha esforzado más. No obstante, su fiabilidad depende de varios factores: si está bien ajustado en la muñeca, a veces el sudor interfiere en las lecturas, hay sensores más precisos que otros...

Por eso existen los monitores de frecuencia cardíaca para pecho, que sí son fiables ya que usan unos electrodos en contacto con la piel y envían las pulsaciones mediante Bluetooth o ANT+ (los protocolos más populares).

Garmin HRM-Pro

El monitor de frecuencia cardíaca para pecho Garmin HRM-Pro (97,95 euros) es una de las mejores opciones porque está pensado para triatlones al ser compatible con natación. Proporciona datos de dinámica de carrera, longitud de la zancada y más. Es compatible con dispositivos de Garmin, pero también con aplicaciones de terceros como Zwift. Su autonomía ronda el año de duración con una hora de entrenamiento diaria (la pila es CR2032 y es reemplazable).

Garmin HRM-Swim

Esta otra propuesta de Garmin está pensada para la natación. La Garmin HRM-Swim (79,85 euros) permite analizar con precisión el rendimiento de entrenamiento en el agua, tanto en piscina como en el mar. Cuenta con un cinturón ancho antideslizante para que se pueda usar incluso sin traje de neopreno. Tan pronto como el nadador salga del agua, el monitor envía los datos de frecuencia cardíaca registrados y las vistas generales de intervalos a través de ANT+. Cuenta con una batería de hasta 18 meses de duración.

Polar H10

Seguimos con los monitores de frecuencia cardíaca para pecho con la Polar H10 (79 euros), uno de los modelos más vendidos. Destaca por ser compatible con Bluetooth, ANT+ y 5 kHz, por lo que las opciones de conectividad son amplias para soportar el mayor número de dispositivos. Apta para natación, su software es actualizable, la banda elástica es lavable y su autonomía ronda las 400 horas.

Ciclocomputador y sensores

Otro accesorio que se puede colocar en la bicicleta es el ciclocomputador, un dispositivo que se utiliza para tomar medidas de velocidad, distancia, tiempo y otras opcionales.

Ciclocomputador de CooSpo

Empezamos con una propuesta relativamente económico para las características que ofrece. Este CooSpo (85,99 euros) cuenta con conectividad ANT+ y Bluetooth para añadir medidores de potencia, sensores de cadencia/velocidad, monitores de frecuencia cardíaca, etc. Dispone de tres sistemas de posicionamiento: GPS, GLONASS y BDS. Esta función se puede deshabilitar si se va a usar para entrenar en interiores. Su pantalla es LCD de 2,4 pulgadas y cada carga tiene una autonomía de unas 36 horas. Tiene resistencia IP67.

Garmin Edge 530

Una opción más cara, pero que es de las más vendidas, es la Garmin Edge 530 (230,44 euros), un ciclocomputador con pantalla de 2,6 pulgadas que tiene GPS, GLONASS y Galileo para la localización, así como altímetro integrado, sensor de luz ambiental, acelerómetro y magnetómetro para mejorar la ruta. Con una autonomía de hasta 20 horas, se puede conectar tanto por ANT+ como por Bluetooth y Wi-Fi. Ofrece VO2 Max, tiempo de recuperación, estado/carga de entrenamiento, seguimiento de nutrición/hidratación "inteligente" y más. Viene con mapa de Europa preinstalado.

Sensores velocidad y cadencia de Polar

Mejora la técnica de pedaleo encontrando la cadencia óptima con los sensores de Polar (69,45 euros) y determina de manera precisa la velocidad y distancia. Son compatibles con decenas de apps de fitness y tienen un diseño ligero y aerodinámico para que no interfieran en el pedaleo.

Sensores de velocidad y cadencia de MOOFIT

Unos sensores más económicos y que proporcionan buenos resultados son los de MOOFIT. El pack con el de velocidad y cadencia cuesta 40,99 euros y se puede conectar por Bluetooth LE 4.0 y ANT+. Ofrece datos de seguimiento en tiempo real de la velocidad y cadencia. Son fáciles de instalar porque no requieren de imanes; el sensor se conecta al brazo de manivela de la bicicleta (cadencia) o al cubo de la rueda (velocidad).

Auriculares

Hacer deporte con música se vuelve más ameno y por eso es habitual ver a deportistas entrenando con auriculares. Eso sí, hay que tener en cuenta que no se pueden usar mientras se está montando en bicicleta, ni tampoco los de conducción ósea. Los auriculares Bluetooth que proponemos son resistentes al sudor para evitar posibles problemas de funcionamiento.

Soundcore Life A1

Empezamos con unos muy populares auriculares de Anker bajo el sello Soundcore, los Life A1 (49,99 euros). Tienen potente sonido, hasta 35 horas de autonomía con el estuche de bolsillo, carga rápida USB-C e inalámbrica, impermeabilidad IPX7 y modos de audio personalizados.

AfterShokz OpenMove

Los auriculares de conducción ósea como los OpenMove de AfterShokz (89,95 euros) dejan libres las orejas para poder escuchar el entorno. Con Bluetooth 5.0, pesan solamente 29 gramos, tienen una autonomía que ronda las seis horas por carga y se recargan por USB-C. Tienen micrófono dual con cancelación de ruido y resistencia IP55.

Auriculares para natación Sunstech ARGOS

Los auriculares Bluetooth no se llevan bien con el agua porque esta interfiere e impide que se establezca la conexión con el smartphone, por lo que se requiere unos específicos como los Sunstech ARGOS (52,99 euros), que en realidad son un MP3 con 8 GB de almacenamiento. Con protección IPX8, están diseñados específicamente para la natación. Son sumergibles hasta tres metros, reproduce MP3 y WMA.

Otros accesorios

Gafas de natación Smart Swim de FORM

Una de las mejores compras para nadadores son las gagas Smart Swim de FORM (203,94 euros). Si bien su precio es elevado, tienen una pantalla "inteligente" integrada directamente en la lente que muestra las métricas de natación e instrucciones de entrenamiento sin obstruir la visión (distancia, tiempo, ritmo, etc.).

Con una autonomía de hasta 16 horas por carga, se puede emparejar con sensores de frecuencia cardíaca como Polar Verity Sense y relojes como el Apple Watch o Garmin para desbloquear la distancia y el ritmo del GPS en tiempo real, frecuencia cardíaca, temporizador, etc.

FORM Smart Swim Goggles, Fitness Tracker para Piscina, Aguas Abiertas y SPA de natación con una Pantalla Transparente Que Muestra Sus Medidas Mientras Nadando Hoy en Amazon por 203,94€

