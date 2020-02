Los servicios y aplicaciones más "raros" y originales a los que están suscritos los editores de Xataka

Es 2020 y servicios como Amazon Prime, Spotify o Netflix se han convertido casi casi en imprescindibles para muchos. Pero hay vida más allá de las consabidas plataformas en streaming, de hecho el límite es el cielo (que no Sky, otra plataforma de streaming de gran popularidad). Y es que hoy en día hay casi de todo: aplicaciones para ahorrar, herramientas para obligarnos a hacer más deporte, mejorar nuestra productividad... Hemos preguntado a los editores de Webedia por los servicios y herramientas más raros y originales a los que están suscritos.

Full Moon Streaming

John Tones, editor en Xataka y Espinof:

"Hay que estar pirado para decir que no tiene uno suficiente oferta de cine con las plataformas actualmente en danza, entre Netflix, HBO, Amazon Prime Video y demás, pero cuando uno tiene unos gustos con cierta querencia por el cine de culto, la serie B y los géneros ninguneados, Filmin acaba siendo casi la única opción. Hay alguna más (como Planet Terror), pero los muy gourmets del cine más desaseado estarán conmigo en que la oferta de Full Moon Streaming (desde 49,99 euros/año) no tiene parangón. Esta plataforma, capitaneada por el titán del cine más cochambroso de los ochenta y los noventa, Charles Band, es un sí o sí para devotos del bajo presupuesto: por supuesto, está todo lo producido para sus dos compañías, Empire y Full Moon (de la franquicia 'Puppet Master' a los delirios vampíricos de 'Subspecies', pasando por títulos de culto como -ejem- 'El rayo destructor del planeta desconocido' o 'Mujeres caníbales de la Jungla del Aguacate'). Pero hay más: Band ha pasado toda su carrera distribuyendo películas de otros autores, y Full Moon Streaming es un auténtico arsenal de cine de género de los sesenta a la actualidad, incluyendo ignonimias de horror erótico de Jesús Franco o ultragores tramontanos de gente como Lucio Fulci. Por menos de seis dólares al mes, un atracón de las formas más barriobajeras de la cultura popular. Abstenerse finolis del celuloide."

RescueTime

Javier Lacort, lead editor en Xataka:

"Comencé a usar RescueTime (6 euros/mes) hace poquito, pero ya me parece irrenunciable. Es una aplicación que trabaja en segundo plano en tu ordenador para analizar a qué dedicas tu tiempo con él y si estás siendo realmente productivo, incluso te da una puntuación diaria y semanal entre el 0 y el 100, en función de sus propios parámetros. La primera vez que lo ejecutas te hace varias preguntas sobre tus horarios y tu perfil profesional para poder identificar qué webs y aplicaciones son justificables en tu jornada laboral, y cuál no; aunque luego esto es personalizable. También permite iniciar sesiones de concentración (traducción aproximada) para trabajar intensamente, en las que bloquea el acceso a webs que no encajen en una sesión puramente de trabajo durante el tiempo que establezcamos. Para los que trabajamos desde casa es una aplicación todavía más ideal, para terminar de evitar tentaciones o distracciones inconscientes. Cuesta 72 dólares al año, unos 65 euros. No es una cantidad pírrica, pero no me parece cara para lo bien que funciona y lo útil que resulta para entender en qué gastamos el tiempo frente al ordenador y la forma de optimizarlo que supone."

Bear

María González, directora de Xataka:

Normalmente cuando a la gente le digo que pago suscripción a una app de notas... les extraña, como mínimo. Estoy suscrita a Bear, la app de notas. ¿Por qué? Porque buscaba una app ligera, que guardase los contenidos en iCloud y que, sobre todo, funcionara bien offline tras malas experiencias con Notion en este aspecto. Bear cumple todas estas características y la suscripción no tiene un precio elevado (para iOS y macOS desde 14,99 euros/año). Además, tiene un diseño agradable, interpreta markdown y permite tags. De diseño me gusta mucho más que la nativa de iOS, y eso es lo que ha terminado por convencerme para usar ésta.

Place It

Santiago Campillo, editor de Vitónica:

"Placeit (desde 99,99 euros/año) es una herramienta para hacer mockups de todo tipo, desde camisetas a ordenadores que tienen que simular tener algo en la pantalla. ¿Y para que la utilizo? Pues la uso muchísimo para hacer hilos en Twitter y stories en IG. También para posts y diseños míos. Pero lo más raro que he hecho con ella es que una vez me hice un diseño para imprimirme un poster. Y, la verdad, la uso casi demasiado."

Diigo

Antonio Ortiz, director editorial en Webedia y Cofundador de Weblogs:

"Tengo una suscripción anual con Diigo (desde 40 euros/año). Se trata de un marcador de webs en el que vía IFTTT mando todo lo que he leído o en lo que he mostrado algún interés. Me sirve sobre todo para profundizar en temas - casi siempre relacionado con mi trabajo editorial - en los que prefiero partir del contenido que yo mismo he seleccionado en lugar de buscar desde 0. Me quedan unos meses con Diigo, estoy considerando cambiarlo por suscripción anual de Pocket, servicio que también utilizo mucho."

Envato

César Muela, Coordinador editorial tech Webedia:

Estoy suscrito a Envato, que es un servicio sobre el que penden diferentes sitios con recursos digitales para los que, como a mí, nos gusta experimentar con creación de webs. Cada mes regalan contenido (themes para WordPress, canciones instrumentales, acciones o templates para programas de la suite de Adobe, recursos gráficos, etc.), pero tienen tanto disponible y tan bien organizado, que suelo estar pendiente para mirar tendencias o comprar para probar alguna cosa.

Inoreader

Cristian Rus, editor de Xataka:

"A día de hoy la suscripción más peculiar que utilizo quizás sea Inoreader (desde 19,99 euros/año). Crecí con la web 2.0, con el RSS y sin algoritmos que me recomienden qué leer y qué no. El cierre de Google Reader fue una catástrofe para muchos, yo creo que permitió que surgiesen nuevos servicios con características mucho mejores, como es el caso de Inoreader. Utilizo Inoreader como servicio RSS para estar al tanto de prácticamente todo lo que me interesa de Internet. Además de páginas web también es posible suscribirse a canales de YouTube, alertas en búsquedas y hasta tweets entre otras cosas. Si bien el servicio es gratuito con anuncios, en la versión Pro además de eliminar los anuncios se añaden multitud de funciones imprescindibles para mi, como los filtros, las automatizaciones, integraciones o las notificaciones push especiales. En definitiva, Inoreader me permite por unos 50 euros al año estar pendiente de todo lo que me interesa de Internet con la tranquilidad de que no se omite nada ni se añade cosas superfluas que no son de mi interés."

Sleep Cycle

Rubén Márquez, editor de Vidaextra:

"Soy un drama para dormir. Nunca veo la hora de irme a la cama y por la mañana mataría por cinco minutos más de nórdico y almohada. Además no importa si he dormido cinco horas o doce, levantarme es una escena de comedia absurda una mínima de cuatro veces por semana. He llegado a quedarme dormido con el móvil en la mano mientras apagaba la alarma, se ha caído el móvil al suelo y mi pareja me ha tenido que despertar porque la alarma seguía sonando. True story. Como el que busca un ente superior esperando respuestas, yo llegué a las aplicaciones de sueño con la ilusión de dejar de ser un maldito desastre. Como aquellos, porque realmente funciona o por mera sugestión, encontré en Sleep Cycle (30 euros/año) una salvación. Da igual si es a las seis de la mañana o a las nueve, desde que la uso me despierto genial y mucho más espabilado. No he vuelto a tirar el móvil, así que ya está más que amortizada."

Runkeeper

Albertini, editor de Xataka y Espinof:

"Runkeeper (desde 39,99 euros/año) ha sido mi aplicación de referencia para registrar mis salidas a correr. Era fácil, intuitiva y te venían unos planes de entrenamiento bastante asumibles. Algunos gratuitos y otros no. Por lo general me bastaban con los gratuitos, pero en los últimos años hicieron cambios en ese apartado y estos se esfumaron, al menos tal y como estaban. Estos cambios me empujaron a atreverme a pagar una suscripción anual para lograr mi entrenamiento personalizado (la única característica que me llamaba realmente la atención): creado según mis capacidades y mi rendimiento, evolucionando semana a semana según lo que vaya haciendo y, por lo general, bastante satisfactorio."

Universal Battle 2

Enrique Pérez, editor senior de Xataka:

"Pago 39,99 dólares al año por Universal Battle 2. Se trata de una aplicación multiplataforma para PC, Mac y móvil que permite jugar a juegos de batallas de miniaturas de manera digital, en mi caso a 9th Age ("Warhammer"). Conocido popularmente como UB, la aplicación en sí misma es gratuita pero las opciones de mapas y figuras son limitadas. Pago porque es una aplicación que utilizo habitualmente y me permite trasladar la experiencia de la mesa al ordenador de una manera muy buena y con una alta precisión. En estos tiempos es difícil coincidir con más gente para ir a jugar y por ello tenerlo online es muy cómodo. La aplicación además permite a los usuarios premium subir sus propios modelos, por lo que es la comunidad la que va actualizando el contenido. En cuanto a la versión móvil, es básicamente la misma que en PC con la salvedad que en pantalla pequeña y con gestos táctiles es mucho más difícil controlar tantas miniaturas. En ese caso, la utilizo para ver partidas de otra gente. Que como también están suscritos, sus ejércitos disponen de diseños de todo tipo y en algunos casos están muy detallados."

Womanlift

Lady Fitness, directora de Vitónica:

"Se trata de un servicio de suscripción con un precio de 15,90 euros al mes (aunque yo la pillé más barata en una oferta) en la que se proporcionan periódicamente diferentes entrenamientos específicamente diseñados para la mujer, recetas y artículos relacionados con la salud femenina. La comunidad la lleva Sergio Espinar, farmacéutico y nutricionista especialista en nutrición dedicada a la mujer deportista para mejora del rendimiento, y en quien ya había confiado anteriormente mi entrenamiento con buenos resultados. "La idea principal de esta comunidad es la de romper el círculo en el que muchas mujeres nos hemos visto atrapadas desde hace años: entrenamientos eternos de cardio que no daban los resultados deseados, dietas súper restrictivas con efecto rebote que machacaban nuestro cuerpo o la toma de la píldora anticonceptiva como la única respuesta a los problemas del ciclo menstrual. Una forma genial de aprender más sobre nuestro cuerpo y sobre cómo responde a entrenamiento y dieta."

World of Warcraft

José García Nieto, editor senior de Xataka:

"Más allá de reconocer que quizá pago más suscripciones de la que debería, creo que entro dentro de la definición de normal: Netflix, HBO, Amazon Prime, Spotify y, cuando me caduque la promoción de tres meses, Google Stadia. La más rara, entre comillas, que mantengo es la de 'World of Warcraft', un juego que descubrí a finales de 2019 gracias a unos amigos y al que me he enganchado cosa mala. Considero que es una suscripción rara porque lo de pagar una suscripción para jugar no es algo que sea vea tanto actualmente, más aún teniendo en cuenta que el 'WoW' es un juego bastante antiguo y con unos gráficos que poco o nada tienen que ver con la oferta de los juegos actuales. Aún así, sigue muy, muy vivo, hay infinidad de jugadores, un sinfín de cosas que hacer y misiones que completar y un lore del que da gusto saberlo todo. En un mundo dominado por los juegos free to play, pagar mensualmente por jugar es un rara avis. El precio es de 12,99 euros al mes, aunque se puede conseguir por 11,99 euros al mes pagando tres meses de tirón o 10,99 euros al mes si optas por pagar medio año. Yo pago la de tres meses, aunque todas incluyen acceso al juego base y 'Wow Classic', al que aún no le echado el guante porque los días tienen 24 horas y ya no soy capaz de arañar más tiempo. Bastante tengo con subir de nivel mi goblin cazador bestias como para gestionar más personajes en un juego nuevo."

¿Cuál es tu suscripción más original?

Aunque en nuestra lista hay juegos, apps de productividad y deporte, más entretenimiento... la oferta es muy amplia y seguro que hay muchísimos servicios de suscripción muy interesantes tanto para ti como para otros usuarios. ¿A qué servicios, apps y herramientas fuera de los habituales estás suscrito? Puedes dejar tu opinión en los comentarios.

