El secreto fitness siempre será una buena alimentación y con esta freidora de aire Xiaomi es más sencillo lograr tus objetivos

Si quieres empezar a comer más sano y pasar largas horas en la cocina no es lo tuyo, con una freidora de aire como esta Xiaomi Smart Air Fryer 6,5L será mucho más sencillo cumplir tus objetivos y en estos momentos puedes encontrarla rebajada por tan solo unos 64,99 euros en la tienda oficial de la marca (siempre y cuando apliques un cupón exclusivo en tu primera compra).

Una freidora de aire con la que podrás preparar deliciosas recetas sin complicaciones

Esta airfryer de Xiaomi tiene un precio recomendado de 129,99 euros, pero ahora la puedes encontrar rebajada casi a mitad de precio en su tienda oficial, ya que tiene un coste de 69,99 euros. Pero eso no es todo, ya que, si es la primera vez que realizas una compra en esta tienda, podrás aplicar un cupón de 5 euros para llevártela por un precio final de 64,99 euros y su envío es completamente gratuito.

La Xiaomi Smart Air Fryer 6,5L es una freidora de aire ideal para el hogar, la cual incorpora una cesta con 6,5 litros de capacidad para preparar numerosas raciones de comida por cada tanda y es capaz de alcanzar una potencia máxima de 1.800 W, además de utilizar una tecnología de calentamiento de 360º para lograr una cocción uniforme de los alimentos.

Por otro lado, incluye una pequeña pantalla LCD inteligente desde la que podemos seleccionar hasta 12 modos preestablecidos, aunque nos da la posibilidad de realizar un ajuste manual tanto del tiempo como de la temperatura. Y por si no fuese suficiente, dispone de una función de desengrase para obtener comidas más sanas.

A todo ello debemos sumarle que se acompaña de una parrilla para distribuir mejor los alimentos y se puede controlar de manera remota desde nuestro smartphone utilizando la app Mi Home, donde nos encontraremos 100 recetas en la nube integradas con un solo toque.

También te puede interesar

edihome, Papel Freidora Aire, Air Fryer, 100 Unidades, 20-24 cm, BPA Free, Desechable, para Horno, Accesorios para Freidora sin Aceite de 5 a 8 litros (20-24 cm, Cuadrado) Hoy en Amazon — 8,89 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi

En Xataka | Me he comprado una freidora de aire y ya casi no uso el horno: estos son mis consejos y recomendaciones de compra

En Xataka | Mejores robots de cocina (2024): cuál comprar y 10 modelos recomendados desde 250 a 1.499 euros