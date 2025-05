'Sea of Stars' es de los pocos juegos que me han maravillado en estos últimos años. Hoy estrena un nuevo DLC cargado de contenido

Por lo general, los videojuegos de rol por turnos (JRPG y RPG) suelen gustarme mucho, pero no siempre es así. En estos últimos años, sólo unos pocos han logrado maravillarme. 'Clair Obscur: Expedition 33' o 'Dragon Quest XI' me encantaron, pero ya tenía la predisposición de que me gustasen por lo que pude ver en los tráileres y vídeos con gameplay. El que sí fue toda una sorpresa fue 'Sea of Stars', un título que precisamente hoy ha estrenado un DLC totalmente gratis. Si aún no lo tienes, se puede comprar en Amazon por 34,99 euros en su versión para Nintendo Switch.

Un videojuego con un maravilloso apartado artístico

'Sea of Stars' se lanzó en 2023 y hasta ese momento yo no había visto prácticamente nada de él. Sabía que tenía un buen apartado artístico y que su combate por turnos era activo (podemos interactuar con cada ataque o bloqueo para exprimir el sistema de combate), pero poco más. Una vez lo jugué, entendí el por qué de esa expectación que había tanto en redes sociales como en algunos medios especializados de videojuegos.

La historia, aunque sigue la estela de muchas otras obras con una semi-deidad a la que debemos hacer frente, se desarrolla en un mundo interesante de explorar y de descubrir. Me mantuvo pegado al mando durante muchas horas, y fue gracias a esa combinación entre historia (también narrativa) y jugabilidad. Y todo fue a mejor cuando descubrí un objeto con el que los enemigos me derrotaban en pocos golpes, ya que el juego, en este caso, me obligaba a bloquear y ejecutar ataques a la perfección.

El videojuego desarrollado por Sabotage Studio fue toda una sorpresa, como también lo ha sido que reciba un DLC, denominado 'Throes of the Watchmaker', totalmente gratis. El juego base ya es bastante completo, pero viene bien saber que podemos volver a disfrutar de su mundo y, sobre todo, de sus personajes a lo largo de nuevas zonas y mazmorras, pistas de música, minijuegos y jefes y puzles.

En total, según la desarrolladora, este contenido gratuito dura aproximadamente unas ocho horas. Y lo mejor de todo es que ya está disponible: se ha lanzado hoy 20 de mayo. Si ya tienes el videojuego, podrás descargarlo, y si aún no lo tienes y lo compras también podrás descargarlo gratuitamente.

En definitiva, 'Sea of Stars' es un videojuego que, en su día, fue un soplo de aire fresco en un género un poco saturado. Recuerda a títulos como 'Chrono Trigger' por su jugabilidad, pero adaptándose a la actualidad. Como he mencionado antes, he jugado a muchos videojuegos de rol y este es, sin duda alguna, uno de los que más puedo recomendar. Y lo dice alguien al que no le gusta el sistema de combate por turnos activo.

Imagen | Sabotage Studio

