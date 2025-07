Se habla mucho de GTA, pero Rockstar también tiene otro título que está a la altura. Si aún no lo has jugado, ahora está de oferta

Desde que tengo uso de razón, he jugado a algunos títulos basados en el oeste. Ninguno ha conseguido que lo disfrute tanto como 'Gun', un videojuego que se lanzó en 2005 para los sistemas PlayStation 2, Xbox 360 y PSP. Pero... hay otro título que ha gozado de una buenísima repercusión a lo largo de los años y es del mismísimo estudio que está detrás de la saga GTA (Grand Theft Auto). Se trata de 'Red Dead Redemption' y si aún no lo has jugado ahora lo tienes de oferta en Amazon por 27,99 euros.

Además, se trata de la edición definitiva que lo incluye todo: desde el mismísimo título hasta la expansión 'Undead Nightmare'.

Un videojuego memorable en su edición definitiva

'Red Dead Redemption' es la primera entrega de la duología de Rockstar. Originalmente se lanzó en 2010 para las consolas de PlayStation 3 y Xbox 360, pero hace un tiempo la desarrolladora lanzó la versión definitiva y mejorada que podemos encontrar ahora para PlayStation 4 (también es compatible con PlayStation 5).

La historia nos lleva a conocer el declive de la frontera de Estados Unidos. Nosotros somos John Marston, un ex-forajido que tenemos una tarea importante: somos obligados a acabar con tres criminales que una vez fueron nuestros compañeros. Todo ello a cambio de volver a ver a nuestra familia.

Más allá de la historia, una de las piezas clave reside en la jugabilidad. De forma similar a lo que hemos visto ya tantas veces en la saga GTA, sobre todo en las últimas entregas, 'Red Dead Redemption' apuesta por un sistema de apuntado muy llamativo. Es de esos videojuegos en los que apetece perderse con el caballo a lo largo del enorme mapa, explorando cada rincón y conociendo todo lo que envuelve al oeste de los Estados Unidos.

