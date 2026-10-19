El Samsung Galaxy S26 baja de precio antes del Black Friday. Y no es en su configuración más básica

Samsung está lanzando muchas ofertas en sus móviles desde que dio inicio su Samsung Week hace aproximadamente una semana, y es que ahora podemos comprar el Samsung Galaxy S26 de 512 GB por un precio de 996,55 euros, una buena oferta que llega antes del Black Friday. Eso sí, esta oferta está limitada hasta el próximo 23 de octubre y para poder aprovecharla hay que seguir unos pasos.

Un buen móvil mucho más barato

Para poder comprar el Samsung Galaxy S26 de 512 GB a este precio, tenemos que aprovechar estos descuentos:

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Además, con el programa de Entrega y Estrena, podemos llevarnos un descuento de hasta 484 euros. Además, la oferta también incluye un cargador.

El Samsung Galaxy S26 es el hermano menor de su gama, tanto en tamaño como en prestaciones. Sin embargo, es un móvil excelente por su formato compacto con pantalla de 6,3 pulgadas, lo que lo hace cómodo para llevar en el bolsillo en cualquier otro lado.

Su panel ofrece una resolución Full HD+ junto con una tasa de refresco de 1 a 120 Hz, ideal tanto para gaming como para disfrutar de su pantalla en el día a día. Su batería es compatible con carga inalámbrica y con carga inalámbrica inversa y en su módulo de cámaras trasero nos encontramos con un sensor principal de 50 MP, un gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP.

⚡ EN RESUMEN: oferta del samsung galaxy s26 hoy ✅ LO MEJOR Su precio teniendo en cuenta que se trata de la configuración de 512 GB.

teniendo en cuenta que se trata de la configuración de 512 GB. Su tamaño , ideal si buscamos un móvil cómodo de llevar en el bolsillo.

, ideal si buscamos un móvil cómodo de llevar en el bolsillo. One UI está muy bien optimizado.

está muy bien optimizado. La batería aguanta un par de días sin tener que recargarla. ❌ LO PEOR La carga rápida es de tan solo 25W.

es de tan solo 25W. Se puede calentar fácilmente si le exigimos con juegos o tareas pesadas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil compacto de la marca Samsung que ofrezca una buena experiencia en el día a día. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a jugar mucho con el móvil o a realizar muchas fotografías. Quizás sea más caro, pero para esto es mejor apostar por el Samsung Galaxy S26 Ultra.

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Imágenes | Álvaro García M., Samsung

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