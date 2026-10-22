Razer renueva sus icónicos auriculares de orejas de gato: así son los nuevos Kraken Kitty V3

Los auriculares con orejas de gato se han convertido en una seña de identidad reconocible dentro del panorama gaming y del streaming. Razer acaba de anunciar oficialmente los Razer Kraken Kitty V3, la evolución de su emblemática gama de auriculares con cable e iluminación RGB, diseñada tanto para creadores de contenido que buscan dinamizar sus transmisiones en directo como para uso en eventos de cosplay. Su precio es de 109,99 euros.

Iluminación reactiva al chat y modo portátil para cosplay

La principal seña de identidad de los Kraken Kitty V3 radica en su apartado estético y en las posibilidades de personalización visual. A través de la app Streamer Companion de Razer, los creadores pueden configurar la iluminación RGB para que reaccione en tiempo real a las interacciones de la comunidad: alertas de seguimiento, suscripciones, emoticonos o eventos en el chat activan efectos de luz específicos en las orejas y en las copas de los auriculares.

Como novedad orientada al uso fuera del setup habitual de trabajo o juego, los auriculares permiten mantener la iluminación activa conectando su cable USB-C a una batería externa. De este modo, es posible utilizarlos como accesorio estético en ferias, eventos de videojuegos o sesiones de cosplay, permitiendo alternar entre perfiles de luz integrados sin necesidad de estar conectados a un ordenador.

En el apartado técnico de sonido, Razer ha apostado por sus transductores TriForce de 40 mm, una estructura dividida en tres partes diseñada para ecualizar agudos, medios y graves de forma independiente, facilitando una distinción más clara entre el audio del juego, las alertas de emisión y la voz en las llamadas.

El conjunto se completa con micrófono cardioide centrado en la nitidez vocal y un diseño de almohadillas mixtas (tela y piel sintética) pensado para mitigar la fatiga en sesiones de estudio continuado.

⚡ EN RESUMEN: auriculares de diadema razer kraken kitty v3 ✅ LO MEJOR Integración con el streaming: la iluminación reactiva al chat aporta un elemento dinámico e interactivo a las emisiones en directo.

la iluminación reactiva al chat aporta un elemento dinámico e interactivo a las emisiones en directo. Conectividad USB-C directa: compatibilidad sencilla con ordenadores, portátiles y dispositivos móviles modernos sin adaptadores complejos. ❌ LO PEOR Diseño muy focalizado... Su estética con orejas de gato y marcado carácter visual puede no encajar en entornos de uso convencional o profesional. 💡 CÓMPRALO SI... Eres streamer o creador de contenido y buscas una señal visual representativa para tus directos y quieres incentivar la participación del chat con efectos de luz. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un diseño discreto en un dispositivo versátil para usar en la calle u oficina sin llamar la atención.

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Imágenes | Razer

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