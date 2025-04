¿Por qué 'The Last of Us' es un videojuego tan importante? Este libro de divulgación recoge la historia de su desarrollo

Quedan tan sólo unos días para poder ver la segunda temporada de 'The Last of Us', la serie de Max que se basa en el icónico videojuego de Naughty Dog. Si la espera se te está haciendo eterna, hay un libro de divulgación que repasa algunos de los puntos clave de cómo se desarrolló el videojuego. Su título es 'The Last of Us: Toda la historia' y se puede encontrar en Amazon por 13,20 euros en tapa dura y por 9,49 euros en versión Kindle.

Un libro de divulgación ideal para profundizar en 'The Last of Us'

'The Last of Us' es una IP importantísima dentro del ecosistema PlayStation. Hace muchos años pudimos disfrutar de su primera entrega y desde entonces hemos podido ver llegar tanto la secuela como algún que otro remake. La serie de Max se centra en la misma historia introduciendo algún que otro cambio, por lo que hay mucha expectación por ver la segunda temporada.

Por su parte, 'The Last of Us: Toda la historia' es un libro de divulgación cuyo prólogo corre a cargo de Adrían Suárez y recoge algunos de los puntos más importantes del desarrollo del videojuego: desde la historia de los creadores hasta los problemas a los que se enfrentaron para sacar adelante el proyecto.

A lo largo de las 152 páginas también podremos conocer el origen de Ellie, los secretos que hay detrás del personaje de Joel y, algo que a mi parecer es muy interesante, los libros, películas y videojuegos que han inspirado a los creadores para dar forma a 'The Last of Us'.

