Qué equipo elegir para grabar un canal de YouTube: las recomendaciones de los mejores youtubers tecnológicos

Son profesionales de la tecnología y su medio es YouTube. Aunque actualmente atesoran cientos de miles de seguidores que ven sus vídeos, sus comienzos no fueron fáciles. Hemos hablado con algunos de los mejores youtubers tecnológicos de España para que nos cuenten qué equipo usan ahora y en sus principios y qué es lo más importante para lograr un canal de Youtube con éxito.

Daniel Esplá

Xataka Vídeo

Lo necesario para grabar vídeos para hacerse un canal de YouTube medianamente decente es una cámara, un ordenador, un trípode para apoyar la cámara, luces, audio y ya.

Yo empecé de la forma más amateur posible, con una cámara compacta Kodak que grababa en HD sin entrada de micrófono, un portátil de Asus básico, con la iluminación de mi cuarto. Ahora tengo una Sony Alpha 6300 (785 euros), que elegí porque tiene autofocus (muy importante si te grabas tú mismo), graba en 4K y a 120 fps y me permite trabajar con ISOs altas.

Precisamente ese es un modelo de los que recomendaría para empezar un canal de vídeo, sin realizar un gran desembolso pero en un rango medio para que merezcan la pena ahora y a medio - largo plazo. Si puedes gastarte más, la Sony A6400 (1.043 euros) tiene además pantalla abatible para que te puedas ver, algo muy práctico para un youtuber. Otra alternativa es la Canon 800D (649 euros), aunque no graba a 4K.

En cuanto a objetivos, hay que buscar los que sean luminosos. En Canon el de 50 mm (118 euros) y en Sony el de 35 mm (373,15 euros) o alternativas compatibles. Si vas a hacer grabaciones estáticas en las que simplemente vas a estar delante de la cámara, vale cualquier trípode, por ejemplo el de AmazonBasics (20,99 euros. Las luces hay que aprender a controlarlas y es difícil, pero unos paneles LED o softbox te ayudarán mucho a que tus vídeos tengan una iluminación decente.

Y terminamos con el audio. Puedes conectar el micrófono directamente al ordenador con un micro por USB, directamente a la cámara o a una grabadora. La mejor opción es la tercera porque puedes ver las características del audio en la pantalla, pero implica comprar un gadget más. Yo empecé conectando el micro a la cámara, pero pronto me pasé a una Tascam DR-05V2 (82 euros) conectando mi micrófono, un Rode Smartlav+ (45 euros).

En Xataka Video funcionamos con una Panasonic Lumix G7 con un objetivo 12-35, una Sony A7R iii (2.095 euros) con objetivo 18-105 y una Sony A7R ii (1.806 euros). Usamos 2 paneles LED configurables (265 euros) y en audio una grabadora zoom h5 (233 euros) y micrófonos AKG con entrada XLR (138,35 euros). Usamos un iMac 5K con procesador i9, 8 GB de RAM y la gráfica Radeon Pro 575x.

Mi trípode de trabajo es un Manfrotto 190XPRO (169,98 euros) con muy buena estabilización y de patas altas, lo usamos para grabaciones de producto. Para bloggear en mi canal uso un GorillaPod 3K (69,99 euros), un tipo de trípode compacto y adaptable que destaca por lo robusto de las patas.

Tener éxito en YouTube es difícil por la competencia que hay, pero no hay nada como tener constancia y hacer algo que te guste, de lo contrario se nota mucho. Se nota si hay pasión delante de la cámara.

Carlos Santa Engracia

Topes de gama

Empezamos a hacer video a mediados de 2010 y si un año antes me llegan a decir que estaríamos haciendo vídeos de tecnología no lo habría creído. Empezamos con el blog del modo más inocente del mundo y en el tema del vídeo más todavía. No habíamos tocado una cámara en nuestra vida, yo a título personal me consideraba una persona muy vergonzosa, pero rápidamente noté que esto es lo que realmente se me daba bien.

Al inicio sólo queríamos contar en vídeo lo que no éramos capaces de explicar en texto y teníamos la intención, que se mantiene a día de hoy, de intentar ayudar en la decisión de compra al usuario, y sobre todo en aquel entonces pasarlo muy bien experimentando con algo 100% nuevo. Al principio reconozco que era sencillo, no sabíamos muy bien en que nos equivocábamos, casi todo lo que hacíamos nos parecía bien por una falta de conocimiento, así que simplemente nos dedicábamos a darle al botón de grabar y explicar lo que nos apasionaba. Eso sí, sabiendo que el componente del entretenimiento era algo súper importante para nosotros por mucho que habláramos de teléfonos.

Cuando empezamos a grabar teníamos principalmente dos componentes para el equipo de grabación. Una caja de zapatos que nos valía de trípode y una cámara compacta de SONY que recuerdo que tenía resistencia al agua. Por aquel entonces no teníamos nociones fotográficas, pero de ningún tipo, y evidentemente no pensábamos en el uso de un foco o de un micrófono de solapa, que acabaron llegando, pero un par de años después, a base de miles de pruebas de ensayo y error y un aprendizaje 100% autodidacta.

A día de hoy grabamos con una Panasonic Lumix GH5 (1.255,13 euros), un trípode Manfrotto, dos focos led, un micrófono Rode NT (139 euros) y dos paneles acústicos. Habiendo pasado por una videocámara de SONY, la Canon 60D y usando a día de hoy con bastante asiduidad un iPhone XS para algunos vídeos de primeras impresiones. Cada vez estoy más convencido que el smartphone tomará más protagonismo en nuestros vídeos por su simplicidad y resultado.

Habiendo realizado más de 2700 vídeos sigo pensando en que las claves no han cambiado demasiado respecto a cuando empecé. Hay que cuidar la imagen de tus vídeos, cuidando los detalles para tener un look lo más profesional posible. También hay que cuidar de tu comunidad, vivimos de nuestras opiniones y de la gente que consume nuestro contenido, hay que ser respetuoso y agradecido con todos ellos. Y buscar algo que te diferencie, somos muchos y todos hablamos casi de lo mismo... Es obligatorio tener algo único o una forma de comunicación que te de identidad. En nuestro caso la interacción con dos personas y el entretenimiento en un sector “serio”, nos funcionó.

Y los típicos tópicos de constancia y que te guste lo que haces. Creo que no pueden estar más manidos, pero siguen siendo lo más importante. Esto es extremadamente sacrificado en un alto nivel, y requiere ser consciente que es una carrera de fondo que te puede dar resultados años después de iniciarte y de poco servirá si no disfrutar de todo ese camino.

Juan Castromil y Carolina Denia

Clipset

Empezamos el mismo año que se estrenó YouTube y fue porque queríamos dar un extra de información audiovisual a nuestros análisis escritos. Algo más tarde hicimos una apuesta por un formato más divertido incluyendo a Carolina Denia como imagen visible abandonando los video impersonales. Al principio usábamos una cámara de cinta miniDV, unos focos de obra y un croma verde. Más casero, imposible.

Ahora grabamos con diversas cámaras y micros según la ocasión. Por ejemplo Panasonic Lumix GH5s (1.999 euros), GoPro Hero 7 Black (387 euros) y dji Osmo Pocket (359 euros) (a veces con móvil) y micro de solapa, con cable en estudio e inalámbrico en exteriores. Tenemos 3 luces LED en el estudio y un pequeño foco LED portátil... pero vamos que lo importante es controlar el triángulo de cámara, luz y sonido.

Para nosotros lo mas importante, lo decimos siempre, es hacer la tecnología fácil y divertida. probamos casi todos los móviles, pero también gadgets más modestos como cámaras o más domésticos como la Thermomix o la rRoomba. preferimos dar opiniones y experiencias a detalles ultra técnicos que a veces no importan tanto. Pero ojo, también es importante, casi lo más, que te guste grabar videos y que te guste de lo que grabas. Nosotros pasamos años sin ganar un euro porque nos gustaba y lo hacíamos solo por la diversión de hacerlo.

Pablo Rosillo

Urban Tecno

Empecé con una Nikon D3100, una cámara pensada para aprender fotografía cuando la compré, pero que al tener un mínimo muy decente para grabar vídeo me sirvió como puente para pasar a ese formato. Youtube llegó no como algo premeditado sino como algo en lo podíamos "empezar a probar, a ver qué tal respondían los usuarios de los blogs de Difoosion", y funcionó bastante bien, al principio estuvimos Juan Antonio y yo en WinPhone metro, y poco después decidimos abrir Urban Tecno para dedicarnos a la tecnología en un ámbito más allá de Windows y los ahora difuntos teléfonos con con Windows Phone y Windows 10 Mobile.

Tras un año con ese equipo, y con un micro realmente asequible, el boya M1 (19,95 euros), así como un trípode bastante normalito, un Vanguard cx234ap , decidí apostar personalmente por algo de más calidad para el vídeo. Sabía que Panasonic en ese sentido lo estaba haciendo genial, veía a mucha gente con la Lumix GH4, y decidí apostar por la Panasonic DMC G7 (500 euros), que sí contaba con 4K (de cara a futuro, 4-5 años, podría ser relevante en Youtube, ahora mismo no me arrepiento y creo que hice bien).

A nivel de equipo tecnológico, depende mucho del canal, pero para los primeros videos, incluso para los primeros años del canal, diría que es preferible empezar por un mínimo viable de calidad (con móviles actualmente esto es facilísimo) que no llegar a lanzar el canal nunca o pensar demasiado en si esto tiene la calidad óptima que quiero (spoiler: al inicio nunca tendrá la calidad que quieres, es lo que tiene ser nuevo en un terreno)

La clave en YouTube, como en una web o e Instagram, es saber diferenciarse, saber leer qué tipo de videos puede interesar a la gente y no hay canales o una calidad “decente” de contenido que ya esté ocupando esa temática. Lo bueno en YouTube es que diferenciarse es más fácil que con un medio web, al final somos personas, y se ve nuestra forma de hablar, nuestro físico, nuestros chistes malos, expresiones, y es más fácil que la gente se quede contigo por tu persona en Youtube o Instagram que en otros medios donde solo aparece una foto tuya

Pero aún así, saber a qué personas quieres llegar, cómo quieres aportarles, y ver el camino para llegar a ellos de una forma que nadie, o no muchos canales hayan hecho, es la clave es lanzarse, practicar mucho y valorar cuál es tu publico objetivo y cómo aportarles cada vez más. Por cierto, sigo con el mismo trípode y el mismo micrófono de 20 euros de amazon a día de hoy.

Verónica Sierra Navarro

Verownika

Empecé hace ya más de 5 años. Estaba trabajando de ingeniera en una empresa de electrónica de consumo pero cambié de trabajo y no quise perder esa parte de tecnología, así que empecé a escribir en un blog. A partir de aquí en el blog me pidieron que empezara a hacer vídeos para analizar dispositivos del MWC. Después el blog cerró y decidí seguir con mi canal propio porque ya me había enganchado al mundo de YouTube.

Empecé con la cámara de mi MacBook Air del 2013. Ni micro, ni luces..eran horribles y en una habitación bastante oscura..pero la ilusión era lo que importaba. Después empecé a hacer más vlogs y utilizaba una GoPro.

Creo que al cabo de 8 meses aproximadamente decidí pasar a reflex y me compre la primera Canon 450d . Luego empecé a invertir en objetivos (el 50 mm fijo es barato y es un must en Youtube). También compré el kit de iluminación ESDDI (119,86 euros), los micrófonos Blue Yeti (135 euros) y Rode Smartlav+ (45 euros)... pero todo bastante económico.

A medida que he ido creciendo he ido mejorando en cámaras con la Canon 80D (1.180 euros) por ejemplo y en cuanto a ordenador. Ya necesito un MacBook Pro con una configuración más potente para poder editar como yo edito. Todavía no dispongo de un equipo como a mí me gustaría, pero el presupuesto es el que hay. A medida que consiga mayores ingresos, podré invertir en mejores cámaras, micros, etc.

Para mí lo más importante técnicamente es la luz y el sonido (a la mayoría de youtubers el sonido nos trae por el camino de la amargura) . Si el sonido es malo la gente dejará de ver el vídeo, por eso es tan importante. Y la luz obvio... si hay buena luz editas con más cariño viendo los resultados.

Para mí, en realidad lo técnico ahora mismo es secundario. Existen un montón de smartphone con buena cámara y micro, no necesitas un equipazo para hacer un canal de Youtube. Lo principal es que tengas ganas, ilusión y pasión por la comunicación. No montes un canal con el objetivo de ser rico porque te aseguro que a los dos días te cansarás..esto requiere trabajo, trabajo y más trabajo. Y si no te apasiona acabarás tirando la toalla a los 3 días.

Tolo Rigo

El camionero Geek

Empecé grabando la pantalla del MacBook con Quick time Player haciendo tutoriales de Mac. Después empecé a usar los smartphones que tenía a modo de cámaras de video y poco a poco fui invirtiendo en mejores cámaras dedicadas solo para hacer los videos de YouTube.

Actualmente uso una Sony A7R iii (2.095 euros) con el 24mm f1.4, la Panasonic Lumix GH5 (1.255,13 euros) con el objetivo 12mm f1.4 y una Canon Powershot G7x Mark 2 (542,94 euros) para los viajes. Mi primera cámara de video fue la Sony Action Cam (299,16 euros). Normalmente, en mis vídeos de YouTube suelo dejar los enlaces a todos mis equipos.

Cámara Sony A3R iii

Busco cámaras que tengan el mejor autoenfoque posible que me pueda permitir en esos momentos, ya que me grabo a mi mismo y me muevo, así que no suelo usar el enfoque manual para esas tomas.

Súper importante que tengan entrada para poderle conectar un micrófono externo para mejorar el audio, como por ejemplo el boya M1 (19,95 euros) de corbata o el Rode video Mic Pro (159 euros), uso ambos según el vídeo. Y si puede ser, que tengan pantalla completamente abatible, para poder ver si estoy encuadrado sin necesidad de usar apps de smartphone para verme. En el caso de la Sony A3R iii no tiene pantalla completamente articulada así que encima de la cámara uso un monitor de 5 pulgadas que va conectado a la cámara.

