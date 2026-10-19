QNED, con retroiluminación MiniLED y 65 pulgadas por menos de 500 euros: esta tele LG es perfecta para salones grandes e iluminados

Aunque fue durante el Mundial de fútbol y los meses anteriores cuando vimos más ofertas en teles, la cosa no se ha relajado prácticamente ahora que estamos cerca de llegar al final del año. ¿Buscas un nuevo televisor para tu salón y quieres algo de 65 pulgadas? Este LG 65QNED70B6C es una gran opción calidad-precio: su precio es de 579 euros en Amazon, pero se queda en 492,15 euros a la hora de tramitar el pedido.

Un televisor de 65 pulgadas ideal para salones muy iluminados

Lo más barato que habíamos visto esta tele de LG era 539 euros, un buen precio si tenemos en cuenta sus características. Sin embargo, este descuento al tramitar el pedido hace que la tengamos a su nuevo precio mínimo histórico. Es un descuentazo que la deja por menos de 500 euros y, a cambio, tendremos en casa un televisor que es perfecto si tu salón es muy luminoso.

Decimos esto porque utiliza retroiluminación MiniLED, que logra ofrecer un mejor contraste que los televisores LED convencionales y, además, un nivel de brillo más alto. También utiliza tecnología QNED de LG, lo que se traduce en colores vivos y realistas. No llega al nivel de un televisor OLED, pero también es más duradero al no sufrir de quemados.

A todo lo anterior, tenemos que sumarle que es un televisor con resolución 4K y que cuenta con sistema operativo WebOS, bastante intuitivo, compatible con la gran mayoría de aplicaciones populares y con soporte durante varios años. También es compatible con AirPlay de Apple, por lo que podrás mandarle contenido desde tu iPhone de forma sencilla.

⚡ EN RESUMEN: oferta de televisor LG 65QNED70B6C ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Es lo más barato que hemos visto este modelo de 65 pulgadas de LG

Es lo más barato que hemos visto este modelo de 65 pulgadas de LG Nivel de brillo elevado y muy buena calidad de imagen: Tanto a nivel de colores como de calidad de imagen, ofrece un resultado notable. Además, al tener un brillo elevado, es ideal para salones luminosos. ❌ LO PEOR Se queda en 60 Hz: Solo tiene 60 Hz, lo que está bien para ver contenido, pero se queda un poco corto si la quieres usar para jugar. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor de 65 pulgadas con una gran relación calidad-precio. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una alternativa que llegue a 120 Hz (con puertos HDMI 2.1) o quieres una tecnología diferente de panel, como OLED o MicroRGB.

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Imágenes | LG

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