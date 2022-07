Ya puedes conseguir el smartphone más esperado: estrena el Nothing Phone (1) con auriculares Ear (1) mañana mismo por 559 euros

Si eres de los que ha seguido cada día las noticias sobre el nuevo Nothing Phone (1) y no has conseguido una de las invitaciones para hacerte con uno, no te preocupes, que ya se ha acabado tu espera. Ya lo puedes comprar. Y si bien no te traemos un ofertón, sí que hay algo de ahorro en este pack con los Nothiong Ear (1): puedes conseguirlos juntos por 558,99 euros, con envío gratuito y rápido.

Este smartphone se vende en tres configuraciones de las cuales, la que te comentamos es la más básica y tiene un precio oficial de 469 euros, que sube en 99 euros si sumamos al pack los auriculares. Como decimos, no tenemos un ofertón, sólo 10 euros de descuento al comprarlo por 558,99 euros. Lo importante es más bien la disponibilidad: Amazon lo tiene listo para envío en un día y sin costes de transporte.

El Nothing Phone (1) es un nuevo smartphone de gama media que pretende revolucionar el mercado, y en parte, al menos lo ha conseguido a base de hype. Es un terminal que entra por el ojo, y llama la atención sobre todo por su parte trasera, aunque en general recuerda demasiado a uno de los últimos iPhone.

Destaca sobre todo por su parte trasera, transparente, como gusta hacer las cosas a la marca, en la que vemos el llamado Glyph Interface, un sistema de LEDs que sirven para proporcionar alertas, estado de carga y más, o una bobina de carga inversa, que proporciona 5W para cargar, por ejemplo, unos Nothing Ear (1) de manera inalámbrica, con sólo colocarlos sobre la espalda del teléfono.

Otra de sus señas de identidad es el hecho de contar con una versión de Android prácticamente limpia, algo que confiere agilidad al conjunto y evita tener espacio de almacenamiento ocupado por innecesario bloatware.

Esa agilidad la otorga un Snapdragon 778G+, especialmente diseñado para este modelo. Es un procesador de gama media que gracias a ese Android limpio y a los 8 GB de RAM (pueden llegar a ser 12 según versiones), en los que se apoya, se mueve con total soltura. Mientras, en almacenamiento, el modelo en oferta es el más básico, con 128 GB de capacidad.

Por otro lado, en la parte fotográfica, este smartphone ofrece una doble cámara principal con 50 Mp, y en la frontal encontramos un sensor de 16 Mp.

La batería es de 4.500 mAh, con carga rápida de 33 W e inalámbrica de 15 W, y otros de sus detalles son los altavoces estéreo, el lector de huellas en pantalla, el NFC o la Dual SIM.

Como decimos, el pack incluye los ya de sobra conocidos Nothing Ear (1), los auriculares true wireless "transparentes" de la marca, que tienen un precio oficial de 99 euros, aunque se pueden encontrar por unos 89,99 euros.

