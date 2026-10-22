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Precio mínimo para esta tele QLED de Philips con Ambilight: es ideal para dormitorios o salones pequeños

Un televisor compacto de 32 pulgadas con Ambilight que no llega a 240 euros

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Juan Lorente

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Cuando se trata de buscar un nuevo televisor, no todo el mundo quiere una pantalla enorme. Hay usuarios que buscan algo compacto para, por ejemplo, un dormitorio, una cocina o un salón pequeño. En esos escenarios, este Philips Ambilight TV (modelo 32PQS6901/12) es ideal, más ahora que lo tenemos rebajado hasta los 239 euros en Amazon (también en MediaMarkt). Es su nuevo precio mínimo histórico.

PHILIPS Ambilight TV 32PQS6901/12 32 Inch FHD QLED Smart TV | Pixel Precise Ultra HD, Titan OS, Dolby Audio

PHILIPS Ambilight TV 32PQS6901/12 32 Inch FHD QLED Smart TV | Pixel Precise Ultra HD, Titan OS, Dolby Audio

Hoy en Amazon — 239,00 MediaMarkt — 239,00 PcComponentes — 263,29 Neobyte — 280,90
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Un televisor QLED con Ambilight para habitaciones pequeñas

Philips Ambilight Tv Pivot

Como decimos, es el precio más bajo que ha tenido este televisor de Philips hasta ahora. Es una tele QLED de 32 pulgadas bastante compacta y ligera que cuenta con resolución Full HD, más que suficiente para una diagonal tan contenida. Tal y como pasa con otras teles de este fabricante, su punto clave está en, claro está, su sistema Ambilight.

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Este sistema proyecta en tiempo real luces desde la parte trasera del televisor acorde a lo que ocurre en pantalla, dando lugar a un efecto chulísimo tanto a la hora de ver pelis como cualquier otro contenido (incluso jugar, claro). Además, es compatible con formatos HDR10, HLG y tiene una tasa de refresco de 60 Hz.

Viene con sistema operativo Titan OS, compatible con la gran mayoría de apps como Netflix, Prime Video o YouTube. También cuenta con tres puertos HDMI y dos puertos USB, teniendo puerto Ethernet y WiFi para conectarla a Internet. Cuenta con un sistema de sonido de 12 W, una potencia un tanto limitada que podemos compensar con una barra de sonido económica.

⚡ EN RESUMEN: oferta del televisor philips qled

 LO MEJOR

  • Precio mínimo: Es lo más barato que hemos visto este televisor.
  • Su sistema Ambilight: Esta tecnología mejora la experiencia al ver contenido o jugar y ofrece una mayor inmersión.

❌ LO PEOR

  • Sonido modesto: Su sonido es limitado, pero cumple en una habitación pequeña.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor para una habitación pequeña y quieres que, además de económico, también cuente con Ambilight.

⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un televisor más grande o prefieres que cuente con mayor tasa de refresco porque lo vas a usar para jugar.
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