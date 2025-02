Si pensabas que 'Fast & Furious' se iba a quedar sólo en el cine... ¡Já! Tiene su propia máquina arcade con volante y pedales

'Fast & Furious' es una saga que ha ido evolucionando de lo real, o al menos de lo más cercano a la realidad, hasta lo absurdo, y es algo que le ha sentado especialmente bien. Pero la saga cinematográfica no se ha contenido únicamente en el cine, sino que se ha convertido en un producto transmedia y ha abrazado otros medios como el de las máquinas arcade. Sí, la saga tiene una máquina arcade: cuesta 799,99 euros, pero ahora ha bajado en Amazon hasta los 599,99 euros.

Una máquina arcade con dos videojuegos de la saga 'Fast & Furious'

Hay muchas máquinas arcade que reúnen uno o más juegos de corte clásico, pero otros introducen algún que otro título más reciente. Hay una enorme variedad y por lo general son productos bastante caros, aunque de vez en cuando se pueden encontrar a precios más asequibles tanto en campañas de ofertas como en ofertas sueltas, como es el caso de la máquina de 'Fast & Furious'.

Por supuesto, al tratarse de una máquina arcade basada en la saga 'Fast & Furious' nos encontramos ante una máquina que viene con el propio videojuego arcade —o en este caso con dos—. Esta máquina en concreto viene con una buena pantalla de 17 pulgadas con tecnología de panel LCD. A ello debemos sumarle que cuenta con un sistema de sonido con dos altavoces.

Pero lo más curioso, y que es prácticamente necesario al tratarse de una máquina que reúne títulos de conducción, es que viene tanto con un volante como con pedales, permitiendo así que podamos sentir la carretera y ponernos en la piel de Toretto, protagonizado por Vin Diesel, u otros personajes de la saga. Además, la máquina viene con dos títulos: 'The Fast & The Furious' y 'The Fast & The Furious: Drift'.

