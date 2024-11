Ya no necesito estar en casa para jugar a mi PS5. Tan sólo tengo que utilizar este accesorio

Cuando se descubrió el pastel de lo que era realmente la PlayStation Portal, lo primero que pensé era que era un accesorio muy caro y casi inservible —al menos para mí, que siempre he tenido en mente jugar desde casa—. Pero lo cierto es que para determinadas personas es un accesorio muy útil, sobre todo para aquellas que suelen viajar con frecuencia o que simplemente quieran jugar desde otra habitación. Y por 180,99 euros, que es lo que cuesta actualmente en el Día sin IVA de MediaMarkt, me parece un precio mucho más ajustado.

Un accesorio bastante útil para jugar en cualquier lugar

Este accesorio de PlayStation parte de un precio oficial y recomendado de 219 euros. No suele bajar de precio, salvo en alguna que otra campaña —sobre todo en las de MediaMarkt—, por lo que pocas veces lo hemos visto tan barato. Aprovechando el Día sin IVA de la tienda, que termina mañana 5 de noviembre a las 09:00 horas, podemos llevarnos un descuento de 38,01 euros, por lo que finalmente se queda en 180,99 euros.

Hasta el momento, no me he planteado comprar la PlayStation Portal ya que es un accesorio que requiere de tener una PS5 funcionando. Pero por su actual precio me parece bastante útil, ya que suelo viajar con frecuencia y me permitiría poder disfrutar de los videojuegos en cualquier lado siempre y cuando cuente con una buena conexión a Internet.

PlayStation Portal es un accesorio que incluye tanto una pantalla LCD de ocho pulgadas (FullHD) como un mando al estilo DualSense, con todas sus funciones, incluyendo retroalimentación háptica y gatillos adaptativos (algo completamente diferencial con cualquier otro mando que se pueda utilizar con Remote Play). No es una consola portátil, sino un accesorio que permite reproducir el sistema de una PS5 (ha de estar encendida), ofreciendo así la posibilidad de jugar en cualquier lugar.

