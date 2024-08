No descuides la seguridad de tu hogar tras las vacaciones: esta cámara de vigilancia está ahora a su mejor precio

Si ya has vuelto de vacaciones y te has dado cuenta que no tenías ningún dispositivo de seguridad en casa, ahora es el momento de pensar en comprarlo. En PcComponentes, puedes adquirir ahora la cámara de vigilancia TP-Link Tapo C70 en oferta, por 23,90 euros.

Comprar cámara de vigilancia TP-Link Tapo C70 al mejor precio

El precio oficial que tiene este dispositivo de seguridad para tu hogar es de 32,99 euros aunque, ahora, en la campaña “Vuelta al Cole” de PcComponentes, se puede conseguir rebajada. Tiene aplicado un descuento de unos 9 euros, ya que está disponible por 23,90 euros.

Se trata de una cámara de vigilancia para interior que ofrece imágenes con resolución nítida de 1.080p. Además, cuenta con un grado de inclinación vertical de 114º y un rango de panorámica de 360º.

Para que puedas ver perfectamente, incluso en situaciones con poca iluminación, cuenta con visión nocturna avanzada de hasta 10 metros. Además, incorpora alarma de luz y sonido para asustar a los visitantes no deseados.

También ofrece audio bidireccional, ya que permite la comunicación a través de un micrófono y altavoz integrados. Es compatible con los asistentes de voz Alexa y Google Assistant y permite guardar las imágenes en una tarjeta microSD de hasta 128 GB.

