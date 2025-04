Nintendo Alarmo es el despertador ideal para los que se nos pegan las sábanas por las mañanas. Y además ahora tiene un buen precio

Más allá de las consolas y videojuegos, Nintendo tiene un amplio repertorio de accesorios con funcionalidades de lo más curiosas. Uno de los más recientes es Nintendo Alarmo, un despertador interactivo y muy configurable que ahora podemos encontrar más barato durante el Día sin IVA de MediaMarkt. Su precio ha pasado de los 99,99 euros habituales hasta los 82,64 euros y se trata de la primera oferta que ha recibido en la tienda.

Un despertador con sonidos de algunos de los videojuegos de Nintendo

Bajo el título completo de Nintendo Sound Clock: Alarmo, el despertador de la compañía levantó una gran curiosidad por su utilidad. No estamos ante un simple despertador con un acabado bonito, sino que viene cargado de funciones para despertarnos por las mañanas con diversas pistas que encontramos en algunos de los videojuegos más importantes del catálogo de Nintendo.

En Alarmo tenemos un total de 35 alarmas diferentes con pistas de videojuegos como 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', 'Super Mario Odyssey', 'Pikmin 4' e incluso 'Ring Fit Adventure', aunque vinculando la cuenta de Nintendo se pueden descargar más alarmas. Cada alarma cuenta con sus propios sonidos e imágenes, puede llevar un registro de los hábitos de sueño y reproducir sonidos relajantes para dormir.

Lo que me parece más interesante es que la alarma de Alarmo se desactiva mediante detección de movimiento. Cuando nos levantamos de la cama se apaga la alarma, algo muy útil para aquellas personas que se nos quedan pegadas las sábanas.

