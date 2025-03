Muchas tiendas han bajado el precio de las PS VR2, pero una de ellas lo ha hecho en un pack con de sus mejores videojuegos

Hace unos días pudimos conocer que PlayStation comenzaría el mes de marzo rebajando sus gafas de realidad virtual y que estarían disponibles en un buen número de tiendas. Pero si lo que buscas es el mejor precio, y no sólo comprar las gafas, MediaMarkt (además de alguna otra tienda puntual) tiene las PS VR2 junto al videojuego 'Horizon: Call of the mountain' por el mismo precio. El pack se puede encontrar en la tienda por 449 euros en lugar de 649 euros.

Las PS VR2 en un pack con un videojuego

Las PS VR2 son unas buenas gafas de realidad virtual que han ido recibiendo actualizaciones desde su lanzamiento, haciéndolas incluso compatibles con ordenadores siempre y cuando tengamos el accesorio correspondiente (se puede comprar en un pack que podemos encontrar en la descripción del producto en MediaMarkt).

Y qué mejor para sacarle el mayor partido a las gafas de PlayStation que con el videojuego de 'Horizon: Call of the mountain'. Este videojuego es interesante porque exprime la capacidad de las gafas de realidad virtual y porque además se trata de un videojuego interesante, tanto por lo que ofrece la saga como por lo que ofrece a los mandos.

No es el mejor precio que han tenido. Las PS VR2 las hemos podido encontrar más baratas en momentos muy puntuales, pero sin duda se trata de un buen precio para que podamos entrar a la realidad virtual de PlayStation. Y además con un buen videojuego para poder sacarle el mayor partido a las gafas.

