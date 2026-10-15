El móvil para quienes no quieran cargar la batería todos los días: es de Xiaomi y cuesta poco más de 300 euros

Llevamos ya un tiempo viendo móviles que incorporan batería carbono-silicio con capacidades que se aproximan a los 10.000 mAh, algo que, en lo personal, me parece de lo más práctico, sobre todo viniendo de un móvil que tengo que recargar como mínimo una vez al día. Y una de las propuestas más interesantes es la del Xiaomi Poco X8, un móvil que además ahora se encuentra de oferta en Powerplanet en dos configuraciones:

Xiaomi Poco X8 ( 8 GB, 256 GB ) por 318,99 euros.

) por 318,99 euros. Xiaomi Poco X8 (12 GB, 256 GB) por 368,99 euros.

Un móvil con una batería enorme

El Poco X8 de Xiaomi es un móvil de gama media que, sin lugar a dudas, destaca porque cuenta con una batería silicio-carbono con capacidad de 8.340 mAh. Dicha batería, además, soporta una carga rápida de 67W, algo que, más que un punto positivo, se trata de algo necesario teniendo en cuenta que cuanta más capacidad tenga un móvil, más tardará en cargarse la batería.

Eso sí, cabe aclarar que estas son las características que ofrece la propia Xiaomi, algo a tener en cuenta porque Powerplanet menciona otras muy distintas relacionadas con la batería y la diagonal de pantalla.

Por otro lado, tenemos un móvil que también incorpora una buena pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas. Es ideal para consumir contenido multimedia gracias a su resolución 1.5K, pero también para gaming al tener una tasa de refresco de hasta 120 Hz.

A nivel interno viene con el procesador Snapdragon 6s Gen 4, que es más que suficiente si no solemos jugar demasiado con el móvil, sobre todo en juegos muy demandantes. También destaca su sistema de audio al ofrecer compatibilidad con Dolby Atmos, así como su sistema operativo HyperOS, el propio de la marca.

⚡ EN RESUMEN: oferta del xiaomi x8 hoy ✅ LO MEJOR Su batería de silicio-carbono : ideal para no tener que recargar el móvil diariamente.

: ideal para no tener que recargar el móvil diariamente. Su pantalla , sobre todo porque ofrece una resolución 1.5K.

, sobre todo porque ofrece una resolución 1.5K. Su precio ahora que está de oferta. ❌ LO PEOR El apartado fotográfico se queda por detrás de otras especificaciones.

se queda por detrás de otras especificaciones. Hubiese estado bien una potencia de carga superior. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil cuya batería aguante durante varios días sin tener que recargarla. También es interesante para consumir contenido multimedia. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres priorizar el apartado fotográfico o si quieres jugar a juegos muy demandantes en resoluciones altas.

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Imágenes | Xiaomi

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