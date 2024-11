Mi gato ya tiene un nuevo objetivo que derribar: un LEGO de Star Wars que es más grande que él

Me encantan los LEGO. Esta pasión que llevo arrastrando durante estos últimos años me ha llevado a tener que buscar ciertos sets que sean anti-gatos; es decir, que sean los suficientemente grandes como para que mi michi no lo intente derribar. Ahora, aprovechando las ofertas del Black Friday, he comprado el LEGO 75379 de R2D2. A decir verdad, lo he comprado a muy buen precio, ya que ahora se encuentra por sólo 68,99 euros.

Un LEGO en edición especial

El LEGO 75379 corresponde a uno de los últimos sets lanzados de R2D2, el icónico personaje que hemos visto a lo largo de la saga Skywalker de Star Wars. Esta versión es, de hecho, de las mejores que se han lanzado hasta la fecha, ya que hablamos de una edición especial con motivo del 25 aniversario de 'LEGO Star Wars'. No es una edición limitada, ojo; es especial.

Ahora bien, no lo he comprado por este motivo, porque sea una edición especial, sino más bien porque cuenta con un diseño y un acabado muy buenos. No sólo encontramos detalles en cada lado de la construcción, viene con bastantes accesorios y algún que otro añadido interesante, como por ejemplo una minifigura LEGO del mismo personaje, una ficha LEGO descriptiva o articulaciones en algunas partes clave.

Actualmente hay otros diseños similares, con más y con menos detalle —y evidentemente con precios muy diferentes—. Este se encuentra a medio camino, ya que hay una construcción más barata, pero también otra mucho más cara. Por supuesto, esta es la que tiene mejor relación calidad precio.

Eso sí, hay que decirlo todo: no es una construcción especialmente pequeña. De hecho, sus dimensiones son de 24 cm de altura, 16 cm de anchura y 11 cm de profundidad. No es de los más grandes, pero es algo que hay que tener en cuenta.

Otros sets de LEGO en oferta

