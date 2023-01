Las mejores ofertas para comprar un nuevo smartwatch ahora mismo: tienes Xiaomi, Amazfit, Polar o Garmin rebajados de precio

Un reloj inteligente es un producto muy demandado y utilizado en cualquier momento del año. Ya no solo para la gente que practica deporte, sino para todo amante de los complementos de pulsera que, si se pueden conectar al móvil, pues mejor. De ahí que vengamos con una selección de las mejores ofertas en relojes inteligentes del momento.

Amazfit GTR 2

Uno de los más vendidos en Amazon, cuenta con pantalla AMOLED con 1,39 pulgadas que incluye el modo Always On y que tiene una resolución de 454 x 454 píxeles. La esfera está construida de acero inoxidable, aunque no es digital, así que la interacción se hace con gestos en la pantalla y con los botones físicos.

Es resistente al agua hasta una presión de 5 ATM, incluye GPS, GLONASS y 12 modos de deporte, además de medir el oxígeno en sangre. Su batería puede aguantar hasta las dos semanas y tiene un precio de 95,84 euros en Amazon.

Ticwatch E3

Es otra de las marcas más populares en relojes inteligentes, contando con un modelo que concretamente tiene una pantalla circular LCD de 1,3 pulgadas y resolución 360 x 360 píxeles. Su cristal es 2,5D y es resistente al agua con protección IP68. Trabaja con WearOS como sistema operativo.

A nivel de sensores, cuenta con ritmo cardíaco, nivel de oxígeno en sangre, acelerómetro, giroscopio y GPS. También incluye WiFi, Bluetooth 5.0, NFC, altavoz y micrófono para llamadas. La batería, por su parte, tiene una capacidad de 382 mAh. El precio de este TicWatch es de 160 euros.

Garmin Vivoactive 4S

Garmin es otro de los fabricantes más tradicionales a la hora de sacar relojes inteligentes más enfocados a los deportes extremos. Este Vivoactive 4S es uno de los más económicos de su gama, con un precio de 189 euros en MediaMarkt. Tiene una pantalla circular de 1,1 pulgadas con la que controlar toda la salud y ejercicio físico que hagas.

Cuenta con 20 apps preinstaladas específicamente para practicar diferentes deportes, aunque es un reloj totalmente autónomo porque permite descargar Spotify, Amazon o Dreezer para escuchar música. También incluye Garmin Pay, GPS y aguanta hasta una semana de autonomía.

Xiaomi Watch S1 Active

Es de los pocos relojes en formato circular que ha hecho este fabricante, con una pantalla de 1,43 pulgadas AMOLED con Always On Display incorporado. Es capaz de realizar un seguimiento de la saturación de oxígeno en sangre, la monitorización de la salud femenina y también la del sueño.

Integra 117 modos de deporte, soporte con Alexa, Bluetooth 5.2 BLE, NFC y GPS de doble banda. Asimismo, su batería promete una duración de hasta seis días. El precio de este reloj en Amazon es de 144,94 euros.

Polar Unite

Otro smartwatch deportivo que cuenta con un gran precio en Amazon de 79,20 euros, bajando de la barrera de los 100. Su particularidad es que solo pesa 32 gramos, con una pantalla TFT táctil y con una resolución de 240 x 240 píxeles protegida por Assahí Glass.

Por debajo encontramos el Polar Precision Prime, un sensor de pulso cardíaco que acompaña al del sueño o al del respiración. Cuenta con más de 100 modos deportivos, GPS, Bluetooth LE, resistencia al agua a 30 metros y con una batería de 174 mAh, clave en su ligero peso.

