Llevo más de medio año intentando leer cómics en mi eReader, y es imposible. Esta es la alternativa a Kindle que me compraría

Hace prácticamente medio año que desempolvé aquel eReader que me compré hace tiempo para empezar a leer. Y aunque mi experiencia ha sido más que satisfactoria, durante este tiempo me he topado con un problema: es desesperante leer cómics. Por suerte, Rakuten ha lanzado este año su Kobo Clara Colour, y como ahora está rebajado en la tienda oficial por 139,99 euros muy posiblemente me lo acabe comprando. En Amazon está ligeramente más barato, pero el envío tarde de uno a dos meses.

Un eReader con pantalla a color que permite leer cómics y revistas

Por si os lo preguntáis, actualmente tengo un Kobo Clara 2E, un eReader que ha sido sustituido por el nuevo modelo Kobo Clara Colour con pantalla a color. Este añadido me parece interesante por varias razones, siendo la principal para leer cómics y revistas.

Aunque mayoritariamente he leído novelas, como es el caso de la trilogía 'Nacidos de la Bruma' y otros libros de Brandon Sanderson o de George R. R. Martin, también he querido probar otro tipo de novelas —visuales en este caso— y revistas. En ocasiones he podido acceder a ellas y otras tantas el eReader se ha quedado colgado y se ha llegado a reiniciar, impidiendo que pueda disfrutar de este tipo de lectura.

En cambio, el Kobo Clara Colour tiene prácticamente todo lo que busco en un eReader, y por eso lo considero como una muy buena alternativa a los Kindle (en parte también es por el precio): tiene un formato compacto que me permite llevarlo de viaje sin ningún tipo de molestia, guardándolo en cualquier mochila o bandolera sin que ocupe prácticamente nada de espacio, y su rendimiento es bastante bueno.

Pese a que la pantalla a color es algo que hasta ahora había evitado, porque tampoco es que sea un lector empedernido de las novelas gráficas o de los cómics, sí que quiero algo que sea funcional en este sentido. Hay muchos libros digitales que quiero leer, y el eReader de Rakuten tiene un precio bastante interesante. Mi actual eReader lo compré más caro, por lo que el nuevo modelo con pantalla a color, que ofrece una experiencia más completa, tiene una mejor relación calidad precio.

También hay otros modelos más caros, tanto de Rakuten como de Amazon (Kindle), pero tampoco estoy buscando lo mejor de lo mejor: lo único que quiero es que me sirva para leer cualquier contenido, sea novela, novela gráfica, cómic o revista. El Kobo Clara Colour es interesante por este motivo, y es el principal candidato para comprarlo durante esta Navidad que está rebajado.

Otros eReader con pantalla a color

Kobo Libra Colour eReader | Pantalla E Ink Kaleido™ 3 de 7" | Temperatura del Color y Brillo Ajustables | Reducción luz Azul | eBooks y AudioBooks | Memoría 32 GB | Resistente al Agua | Blanco Hoy en Amazon — 229,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Descubre el Kindle Colorsoft Signature Edition (32 GB) de Amazon | Con pantalla a color, luz frontal autorregulable, carga inalámbrica y gran duración de la batería Hoy en Amazon — 299,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Rakuten

En Xataka | Mejores libros electrónicos. Cuál comprar y nueve modelos recomendados

En Xataka | Cinco cosas a tener en cuenta antes de comprar un libro electrónico