Ya en Lidl (por 12,99 euros) este aspirador de mano sin cables ideal para el escritorio, sofás o el coche

Mantener limpios los pequeños rincones del hogar, el teclado del ordenador o la tapicería del coche no siempre requiere sacar el aspirador de trineo o la aspiradora vertical. Para esas pequeñas migas en la mesa, el polvo acumulado en las teclas o la suciedad rápida en el coche o el sofá, disponer de una herramienta ligera e independiente resulta mucho más práctico. Lidl tiene ahora a la venta este aspirador de mano sin cables CleanMaxx, una solución ultraportátil por 12,99 euros frente a los 29,99 euros que suele costar.

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Competir a este precio con Lidl es algo difícil, aunque si prefieres una opción de una marca más reconocida y que te llegue cómodamente a casa a través de Amazon, puedes comprar el Conga Rockstar Micro Hand por 26,90 euros en estos momentos y que ofrece una autonomía de hasta 25 minutos y varios modos de limpieza.

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Un aspirador compacto y sin cables para limpiar al instante

Este dispositivo de limpieza destaca por su formato reducido y su diseño ergonómico en forma de tubo, pensado para poder almacenarse en cualquier cajón, guantera o estantería sin ocupar espacio y estar listo para usar en segundos.

Su funcionamiento es mediante batería recargable, lo que elimina la necesidad de cables o enchufes cercanos, ofreciendo total libertad de movimiento para limpiar el interior del vehículo, estanterías altas o zonas de difícil acceso.

Su peso reducido y su empuñadura alargada permiten manejarlo de forma cómoda con una sola mano sin causar fatiga. También destaca su depósito de suciedad de fácil vaciado que se desmonta con un simple giro, evitando así el uso de bolsas de recambio.

Por último, pese a su reducido precio, se puede destacar de este mini aspirador que viene con accesorios incluidos para diferentes usos. Trae una boquilla para ranuras estrechas (como las juntas de los sofás, guías de persianas o esquinas del coche), además de un cabezal co ncepillo para no rayar superficies delicadas como teclados o pantallas.

⚡ EN RESUMEN: oferta para aspirador de mano sin cables CleanMaxx hoy ✅ LO MEJOR Gran portabilidad: su formato compacto lo hace perfecto para llevarlo fijo en la guantera del coche o guardarlo en el escritorio.

su formato compacto lo hace perfecto para llevarlo fijo en la guantera del coche o guardarlo en el escritorio. Carga por USB: facilita la recarga en cualquier lugar sin necesidad de depender de transformadores propietarios. ❌ LO PEOR Potencia de succión limitada... Está concebido para polvo fino, cenizas, migas o pelusas; no reemplaza a un aspirador convencional para limpiezas profundas o alfombras densas.

Está concebido para polvo fino, cenizas, migas o pelusas; no reemplaza a un aspirador convencional para limpiezas profundas o alfombras densas. Autonomía ajustada... Como en la mayoría de aspiradores de mano de este tamaño, la batería está pensada para sesiones rápidas de 10 a 15 minutos puntuales. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una herramienta de limpieza auxiliar ultrabarata para limpiar las migas del escritorio, la mesa del comedor o el teclado. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas un equipo para realizar limpiezas prolongadas de grandes superficies de forma continuada.

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Imágenes | Webedia y CleanMaxx

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