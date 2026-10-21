Leroy Merlin se adelanta al Black Friday y tiene a más del 50% la solución para calentar tu casa este invierno

Preparar la casa para la llegada del frío sin que la factura de la luz se dispare es uno de los grandes retos de cada invierno. Para adelantarse a las bajas temperaturas sin esperar a noviembre, Leroy Merlin ha adelantado el Black Friday y tiene este emisor térmico cerámico de 2.000 W con un descuento de más del 50%. Antes costaba 590 euros, pero ahora puedes comprarlo por 255 euros. Eso sí, solo se vende online, ni en tienda ni por teléfono.

Emisor térmico cerámico Ceramic de 2000 w PVP en Leroy Merlin — 255,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un dispositivo de climatización ideal para estancias medianas y grandes

A diferencia de los calefactores convencionales o los radiadores de aceite tradicionales, este emisor térmico utiliza un bloque cerámico interno. Esta tecnología destaca por su elevada inercia térmica, lo que significa que el aparato acumula el calor en su núcleo de piedra refractaria y continúa radiándolo al ambiente durante mucho tiempo, incluso después de haberse apagado o de haber alcanzado la temperatura deseada.

Su potencia es de 2.000 W, lo que lo convierte en un dispositivo ideal para calentar, de forma homogénea, estancias medianas y grandes como salones, comedores o dormitorios de hasta 20 metros cuadrados.

Incorpora un termostato digital y programable que permite ajustar la temperatura con precisión grado a grado y programar horarios de encendido y apagado diario y semanal, para que la estancia esté caliente justo cuando llegas a casa.

Cuenta, además, con varios modos de funcionamiento y está diseñado para fijarlo en la pared o usarlo de pie. Incluye el kit de soportes para colgarlo y que así ocupe el mínimo espacio, aunque también tiene patas de apoyo por si prefieres moverlo entre habitaciones.

⚡ EN RESUMEN: oferta para emisor térmico cerámico en leroy merlin hoy ✅ LO MEJOR Calor confortable y no reseca el aire: a diferencia de los calefactores de aire caliente, distribuye la temperatura de forma homogénea sin mover polvo ni resecar el ambiente.

a diferencia de los calefactores de aire caliente, distribuye la temperatura de forma homogénea sin mover polvo ni resecar el ambiente. Instalación flexible: se puede colgar de forma fija en la pared para integrarse como un radiador tradicional o utilizar con patas/ruedas para moverlo entre habitaciones. ❌ LO PEOR Tarda más en calentar la estancia que un calefactor de aire... La tecnología cerámica prioriza la retención del calor y el bajo consumo, por lo que necesita unos minutos para calentar el bloque de piedra antes de empezar a caldear la habitación.

La tecnología cerámica prioriza la retención del calor y el bajo consumo, por lo que necesita unos minutos para calentar el bloque de piedra antes de empezar a caldear la habitación. Consumo si no se utiliza la programación... Si se deja encendido al máximo de potencia sin usar el termostato ni la programación eficiente, los 2.000 W se notarán en la factura de la luz. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres calentar estancias en las que vas a pasar bastante tiempo (como el salón o el dormitorio) y necesitas mantener una temperatura agradable durante horas con un consumo controlado. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas calentar el cuarto de baño de forma rápida durante 10 o 15 minutos antes de ducharte, es mucho más rápido un calefactor cerámico de aire o un termoventilador compacto.

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Imágenes | Webedia y Leroy Merlin

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