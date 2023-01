Lenovo tiene el portátil perfecto para hogar y estudiantes, con AMD Ryzen 7 y Windows 11 a precio mínimo histórico

No hay por qué gastar un dineral en un ordenador para estudiar o el hogar. Hay opciones interesantes con buenas prestaciones a precios llamativos, como el Lenovo IdeaPad 3 Gen 6, que con esta oferta de Amazon a precio mínimo histórico se queda a unos suculentos 555,05 euros.

Lenovo IdeaPad 3 Gen 6 - Ordenador Portátil 15.6" FHD (AMD Ryzen 7 5700U, 8GB RAM, 512GB SSD, AMD Radeon Graphics, Windows 11 Home) Teclado QWERTY Español - Azul Hoy en Amazon por 555,05€ PVP en Worten por 660,61€

Comprar ordenador portátil Lenovo al mejor precio

Con un precio de venta al público recomendado de 699 euros, en Amazon se puede adquirir con un descuento de casi 150 euros el ordenador portátil Lenovo IdeaPad 3 Gen 6, un modelo muy equilibrado que se queda a precio mínimo histórico: 555,05 euros.

El Lenovo IdeaPad 3 Gen 6 es un ordenador portátil que tiene un diseño sencillo y elegante, con pantalla Full HD de 15,6 pulgadas tipo TN y 250 nits de brillo. No es un equipo pensado para ejecutar tareas exigentes, sino más bien uso doméstico y para estudiantes, pudiendo usarse para jugar en caso de utilizar plataformas como GeForce Now al no disponer de tarjeta gráfica dedicada.

Integra el procesador AMD Ryzen 7 5700U junto a 8 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno SSD M.2 PCIe 3.0. Con webcam 720p para videollamadas y que integra "pestañita" para desactivarla mecánicamente, viene con Windows 11 Home preinstalado para que se pueda utilizar desde el primer minuto. Dispone de Wi-Fi y Bluetooth 5.0.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prueba primero, paga después, Prime Video, Prime Music, almacenamiento de fotos ilimitado o crear una lista de deseos en Amazon Bodas. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.