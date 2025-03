Ni LEGO, ni MEGA. El próximo set que me voy a comprar es el de Polly Pocket que recrea la oficina de 'The Office'

El otro día mi pareja me pasó un Tik Tok donde aparecía una taza de la icónica serie 'The Office'. Lo curioso es que la taza en realidad es un set que se puede abrir y que en su interior se esconde la oficina de Dunder Mifflin. No tardé en buscar si se podía comprar y para mi sorpresa está disponible en Amazon. Cuesta 64,99 euros y ya os adelanto dos cosas: es una pasada y me lo voy a comprar.

Polly Pocket x The Office PVP en Amazon — 64,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Una maravillosa taza que esconde la oficina de 'The Office' en su interior

Bajo la denominación 'Polly Pocket x The Office', este curioso set exclusivo de la marca es interesante por muchos motivos. El primero es que a diferencia de otros sets, que no se pueden abrir, el de 'The Office' es una taza que se puede abrir para ver con todo lujo de detalles la oficina de la serie televisiva.

El segundo es que está muy detallado. De hecho, no sólo nos encontramos con las diferentes habitaciones de Dunder Mifflin —tales como el despacho de Michael Scott, la recepción o la sala de reuniones—, sino que además podemos ver algunos detalles como la grapadora envuelta en gelatina de los primeros episodios o el chili de Kevin derramado por toda la moqueta de la recepción.

Anteriormente, Polly Pocket lanzó algunos sets sobre 'Friends' y 'Stranger Things'. Se nota la evolución que ha tenido para llegar al set de 'The Office', ya que es el más detallado y el que mejor diseño tiene tanto de forma externa como interna. Sin duda, es un set perfecto para cualquier amante de la serie.

También te puede interesar

Polly Pocket Conjunto de Juego, Estuche de Friends con 6 muñecos y 9 Accesorios, HKV74 Hoy en Amazon — 53,94 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Polly Pocket Estuche Stranger Things con forma de walkie talkie con 6 mini muñecos y 10 accesorios, juguete para coleccionistas inspirado en la serie, +4 años (HWP22) Hoy en Amazon — 62,08 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Universal Pictures Television, Polly Pocket

En Xataka | Tus series, cómics y películas favoritas también en LEGO: 15 kits de construcción ideales para montar tú mismo o regalar

En Xataka | Construcciones LEGO a otro nivel: la Serie Technic tiene los modelos con los que soñaría cualquier coleccionista