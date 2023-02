El juego de moda y la consola más deseada, en casa en cuatro días: Fnac tiene la PlayStation 5 con The Last of Us con envío rápido

¿Todavía no tienes tu ansiada PlaySyayion 5? Si es así y quieres hacerte con ella con entrega en pocos días, no dejes escapar este pack. Llevártela con el inesperado (nuevo) superventas que es The Last of US, te sale por 599,99 euros si la pides ahora a Fnac.

PlayStation 5 + The Last of Us (formato físico) PVP en Fnac 599,90€

Con un precio oficial para la consola de 549,99 euros y de 59,99 euros para el juego, (que es formato físico), no nos estaremos ahorrando gran cosa, sólo 10 euros al comprarla por 599,99 euros, pero nos estaremos haciendo por fin con la deseada consola de Sony. Porque, Fnac nos la envía en 4 ó 5 días, dependiendo si somos socios (con envío gratuito en dicho caso) y según elijamos la entrega Express o no.

Seguro que ya te sabes toda la hoja de características de la PlayStation 5. La consola más buscada del momento cuenta nos ofrece potencia a raudales gracias a sus nuevas CPU y GPU. Además, ofrece compatibilidad con la tecnología de ray tracing.

Si además dispones de un televisor con puertos HDMI 2.1, disfrutarás a tope del espectáculo gráfico de la nueva generación, en 4K a 120 fps y con tecnología HDR.

Y por supuesto, con ella se incluye un mando, el nuevo DualSense, un modelo completamente rediseñado, de nueva generación, con tecnología háptica y gatillos adaptativos.

Imágenes | Sony

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.