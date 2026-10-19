iPhone Duo desde 76,50 euros al mes: Movistar ofrece una forma más cómoda de hacerse con la versión de 2 TB del plegable de Apple

El iPhone Duo ya ha aterrizado en España y lo ha hecho arrasando en casi todas las tiendas. Si eres de los que no ha podido hacerse con él y buscas uno, Movistar sigue teniendo disponible la versión de 2 TB del mismo. Además, nos permite adquirirlo pagándolo de forma cómoda a un precio que parte desde los 76,50 euros al mes. Te contamos más sobre ello.

El nuevo iPhone Duo, disponible para clientes de Movistar

Se trata de una ocasión para tener el primer plegable de Apple que está disponible para clientes de Movistar. Para ello, tenemos que hacernos con uno de los packs que ofrece esta compañía. El precio que tengamos que pagar al mes por el mismo va a depender del que elijamos, partiendo desde los 76,50 euros al mes con el 'Pack Premium'. Los precios serían los siguientes

Con el pack Premium , el iPhone sale por 76,50 euros al mes (3.672 euros en total).

, el iPhone sale por 76,50 euros al mes (3.672 euros en total). Con el pack Avanzado , el iPhone sale por 78 euros al mes (3.744 euros en total).

, el iPhone sale por 78 euros al mes (3.744 euros en total). Con el pack Base, el iPhone sale por 80 euros al mes (3.840 euros en total).

¿Y cómo funciona adquirir el iPhone así? Nosotros estaremos pagando dicha cantidad durante 24 meses que se prorrogarán, automáticamente, otros 24 meses (es decir, un total de 48 meses). Una vez transcurra ese tiempo, tendremos que pagar 1 euro para quedarnos con el dispositivo. El precio total, eligiendo el 'Pack Premium' es de 3.672 euros, 167 euros menos de lo que cuesta en tiendas. Y con la comodidad de ir pagándolo mes a mes.

Este iPhone Duo es el primer plegable de Apple, un dispositivo que además es potente gracias al chip A20 Pro y que cuenta, en esta configuración, con 2 TB de almacenamiento. Cuenta con una autonomía de hasta 24 horas usando ambas pantallas y un sistema de doble cámara de 48 megapíxeles.

⚡ EN RESUMEN: iphone duo de movistar ✅ LO MEJOR Algo más económico: Tiene un pequeño descuento en comparación a su precio en tiendas. Además, lo puedes pagar mes a mes.

Tiene un pequeño descuento en comparación a su precio en tiendas. Además, lo puedes pagar mes a mes. El único plegable de Apple (hasta ahora): Es un iPhone ideal si buscas algo diferente, especialmente si sueles ver contenido multimedia con el móvil. ❌ LO PEOR Es necesario contratar algún plan de Movistar para acceder a la oferta .

. Es la versión más cara de este móvil: El iPhone Duo es un móvil con un precio elevado, pero esta encima es su configuración más cara. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un iPhone Duo ahora mismo, te interesa que tenga la máxima capacidad y quieres, además, tener algún plan de Movistar. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una versión más económica de este móvil o simplemente no quieres contratar ningún plan de Movistar.

Movistar Plus sigue ofreciendo su catálogo de películas, series y documentales por 4,99 euros al mes

Además de lo anterior, no podemos perder de vista Movistar Plus. Es una plataforma de streaming con un catálogo muy grande de pelis, series y documentales con mucha producción propia, como 'El Castillo'. Podemos ver todo el contenido con su Plan Libre por 4,99 euros al mes sin permanencia. ¿Quieres ver también deporte, como partidos de la Champions League o LaLiga? Entonces, puedes optar por la suscripción con deporte, que cuesta 9,99 euros (también si permanencia).

Suscripción mensual al Plan Libre de Movistar Plus PVP en Movistar Plus (desde) — 4,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Movistar, Webedia, Apple

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