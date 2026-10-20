Ikea tiene la solución (por 7,99 euros) para evitar los líos de cables en el escritorio

Tener el escritorio despejado es clave para mantener la concentración mientras trabajas o juegas, pero la cantidad de cables del ordenador, el monitor o los cargadores suele acabar convirtiendo la mesa en un caos. Para solucionar este problema sin gastar demasiado ni hacer obras, en Ikea puedes comprar el organizador de cables FÖRSÄSONG, disponible por tan solo 7,99 euros.

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Un accesorio imprescindible para el escritorio y que se instala fácilmente

Este organizador de Ikea es una bandeja portacables de 38 cm de ancho fabricada en acero con un resistente acabado en polvo. A diferencia de las bandejas que requieren taladrar el mueble, este modelo incluye un sistema de fijación por abrazadera (de rosca) que permite instalarlo fácilmente en tableros con un grosor de entre 1,2 y 4 cm sin dejar marcas ni dañar la superficie.

Puedes orientarlo tanto hacia dentro de la mesa (para esconder la regleta y los cables bajo el escritorio) como hacia fuera, sirviendo como una pequeña bandeja de apoyo para colocar el móvil u otros gadgets mientras se cargan.

Lo mejor de todo es que lo puedes instalar sin tener que usar herramientas, ya que se quita, se pone o se cambia de sitio gracias a sus pomos ajustables. Además, trae dos tiras de velcro para agrupar los cables de forma limpia dentro del cesto.

Por último, otra de las cosas que se pueden destacar de este accesorio económico de Ikea es que su estructura en rejilla facilita la ventilación de los adaptadores de corriente y soporta una carga máxima de 3 kg.

⚡ EN RESUMEN: organizador de cables FÖRSÄSONG en ikea ✅ LO MEJOR Instalación sin agujeros ni taladros: al usarse mediante abrazaderas con rosca, no necesitas dañar ni perforar la mesa. Se pone y se quita en segundos.

al usarse mediante abrazaderas con rosca, no necesitas dañar ni perforar la mesa. Se pone y se quita en segundos. Fácil de mover: si cambias de mesa o reorganizas tu setup, te lo llevas sin esfuerzo. ❌ LO PEOR Tamaño algo ajustado (38 cm de ancho / 11 cm de fondo)... Si tienes una regleta muy ancha o de más de 5-6 tomas con transformadores grandes (de portátil, monitores, etc.), puede quedar justa o ser difícil de encajar.

Si tienes una regleta muy ancha o de más de 5-6 tomas con transformadores grandes (de portátil, monitores, etc.), puede quedar justa o ser difícil de encajar. Limitación en el grosor del tablero... Solo se adapta a mesas con un grosor de entre 1,2 cm y 4 cm. Si tu escritorio tiene un faldón lateral, una estructura inferior metálica pegada al borde o un tablero muy grueso, no podrás instalarlo. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una solución barata y rápida, sin complicaciones ni herramientas para montar en dos minutos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un escritorio con bordes no estándar. Si tu mesa tiene faldón trasero, bordes biselados o una barra de metal pegada al filo inferior que impida colocar la pinza de agarre.

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Imágenes | Webedia e Ikea

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