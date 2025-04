Hay un videojuego que me ha levantado unas expectativas enormes. Sale hoy a la venta y es un curioso RPG francés

Hoy ha llegado a las tiendas un nuevo videojuego al que ya se le ha catalogado como uno de los candidatos al GOTY de este año. 'Clair Obscur: Expedition 33' es uno de los videojuegos que más espero (o he esperado) para este año por su particular argumento. Pero más allá de lo que ofrece, un punto positivo lo tenemos directamente en su precio reducido (y no completo de 70 u 80 euros o de triple A), ya que, por ejemplo, lo podemos encontrar en MediaMarkt por 48,99 euros.

Un videojuego que afortunadamente no sale a precio completo o de triple A

'Clair Obscur: Expedition 33' es un RPG que ha brillado en sus diferentes tráileres. Las críticas o análisis que ya han publicado los medios me han levantado aún más las expectativas del videojuego del estudio francés Sandfall Interactive, por lo que será uno de los próximos títulos que probaré sin lugar a dudas.

Y... ¿por qué me interesa tanto? En primer lugar por su particular diseño artístico, pero también por las mecánicas de combate. De forma similar a lo que vemos en un JRPG, nos encontramos ante un sistema de combate por turnos. Pero a modo de añadido los jugadores (nosotros) tomamos un papel más activo, teniendo en este sentido que pulsar determinados botones para bloquear ataques. Es algo similar, salvando las distancias, a lo que encontrábamos en 'Sea of Stars'.

Pero, además, uno de los apartados que más me han levantado las expectativas es su argumento —mucho ojo por si no queréis conocer nada de él, que lo comentaré brevemente—:

El videojuego, en sus primeros compases, nos introduce en una historia en la que anualmente la Peintresse se despierta y pinta un número maldito en el Monolito. Todas las personas que tengan esa edad se convierten en humo, y año tras año ese número va bajando. Ahora le toca el turno al número "33", por lo que debemos partir junto a los protagonistas en una última misión para destruir a la Peintresse.

Sin duda, se trata de un argumento bastante particular que, en lo personal, me ha entrado por los ojos. El videojuego se anunció hace ya bastante tiempo y se ha vuelto bastante popular por redes sociales sobre todo. Además, es un videojuego que no sale a precio completo, algo que se agradece.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Sandfall Interactive

