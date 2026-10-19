Hay una tele Xiaomi que cuesta tan solo 129 euros: tiene pantalla QLED y es ideal para la cocina o dormitorio

A la hora de comprar un televisor nos solemos fijar tanto en su precio como en la diagonal de pantalla, y afortunadamente los modelos pequeños suelen costar muy poco. Un buen ejemplo lo tenemos en el Xiaomi TV F Pro (2026), que ahora mismo ha bajado en Amazon hasta los 129,01 euros con un doblete de descuentos:

Descuento directo de 90 euros.

Descuento adicional de 9,99 euros al tramitar el pedido.

Un televisor ideal para la cocina o dormitorio

El Xiaomi TV F Pro (2026) es un televisor sencillito, por lo que en este caso está más orientado a utilizarse a la hora de ver contenido en la cocina y en el dormitorio, y no tanto como televisor principal. Incorpora un panel con tecnología QLED y, en este caso, tiene una diagonal de 32 pulgadas.

También ofrece ángulos de visión de 178º tanto horizontales como verticales y su resolución es HD, lo normal en este tamaño de pantallas (aunque algunos cuentan con resolución Full HD). Además, incorpora un sistema de altavoces compatible con Dolby Audio, permitiendo que tengamos una experiencia más envolvente.

Por otro lado, cabe mencionar que, a diferencia de otros modelos vendidos por la propia Xiaomi que cuentan con sistema operativo Google TV (como el modelo TV A Pro), el televisor que encontramos de oferta en Amazon viene con Fire TV (también con Alexa), el software de la tienda que también encontramos en algunos Fire TV Stick, sobre todo los más antiguos.

⚡ EN RESUMEN: oferta del xiaomi tv F pro (2026) hoy ✅ LO MEJOR Su precio .

. Ofrece ángulos de visión de 178º .

. Su panel cuenta con tecnología QLED. ❌ LO PEOR Su sistema de audio. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor para la cocina o dormitorio que tenga buen panel y Alexa incorporada. ⛔ NO LO COMPRES SI... Lo quieres como televisor principal, sobre todo para el salón. En este caso, es mejor apostar, al menos, por una diagonal más grande para ver la tele a una mayor distancia.

También te puede interesar

XIAOMI TV F 65 Pulgadas 2025, 4K UHD Smart TV Fire OS8 HDR10 L65MB-FAEU | Alexa Voice Control, MEMC, Game Boost Mode 120Hz,2GB+32GB, Compatible with Apple AirPlay Hoy en Amazon — 379,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi TV F Pro 65 Pulgadas (165 cm), 4K UHD QLED Smart Fire TV, L65MB-FPEU | Alexa Voice Control, HDR10+, Game Boost Mode 120Hz, MEMC, 2GB+32GB, Compatible with Apple AirPlay Hoy en Amazon — 599,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi

En Xataka | Mejores barras de sonido en calidad precio (2026). Cuál comprar y siete modelos recomendados desde 99 euros

En Xataka | Mejores Amazon Fire TV 2026. Cuál comprar y 5 modelos recomendados para convertir tu TV en un smart TV