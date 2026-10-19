Haier se estrena en el mercado de la aspiración: así es su nueva gama I-Pro Clean Series 5 para plantar cara a Roborock y Dyson

Haier, conocida tradicionalmente por sus grandes electrodomésticos como frigoríficos o lavadoras, da el salto oficial al sector del cuidado del suelo. La firma ha presentado la I-Pro Clean Series 5, una nueva familia de dispositivos de limpieza que llega para competir directamente en un mercado cada vez más disputado.

La gama abarca desde aspiradores escoba inalámbricos hasta fregonas eléctricas y robots autónomos. La principal innovación técnica que introduce la marca es el sistema Double Roller, una tecnología basada en dos rodillos motorizados que giran de forma sincronizada para recoger la suciedad tanto al empujar como al tirar del dispositivo, reduciendo el número de pasadas necesarias.

Aspiradora inalámbrica I-Pro Clean M5 PVP en Haier — 259,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Fregona aspiradora Haier I-Pro Clean Z5 PVP en Haier — 239,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Tres modelos para cubrir todas las necesidades del hogar

La nueva serie de aspiración de Haier está compuesta por tres propuestas bien diferenciadas según el formato de limpieza deseado:

Haier I-Pro Clean M5: aspiradora escoba con autovaciado y gran autonomía

Es la apuesta principal en formato escoba inalámbrica. Combina el sistema Double Roller con un sensor de detección inteligente de suciedad que ajusta la potencia de succión automáticamente para optimizar el rendimiento de la batería. Entre algunas de sus características destacan:

Autonomía: promete hasta 100 minutos de uso continuo con una sola carga.

promete hasta 100 minutos de uso continuo con una sola carga. Diseño articulado: incorpora un tubo flexible ideado para limpiar debajo de sofás o camas sin agacharse.

incorpora un tubo flexible ideado para limpiar debajo de sofás o camas sin agacharse. Estación base inteligente: al terminar, el aspirador se coloca en una base que vacía automáticamente su depósito de polvo para evitar el contacto directo con los residuos.

Aspiradora inalámbrica I-Pro Clean M5 PVP en Haier — 259,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Haier I-Pro Clean Z5: aspiración y fregado simultáneo con secado por aire caliente

Este modelo está pensado para quienes buscan eliminar manchas y fregar el suelo en la misma pasada. Sus características clave son:

Modos de uso: dispone de un modo de aspiración en seco y tres niveles de limpieza en húmedo que gestionan el agua de forma inteligente según la suciedad detectada.

dispone de un modo de aspiración en seco y tres niveles de limpieza en húmedo que gestionan el agua de forma inteligente según la suciedad detectada. Autolimpieza en cinco minutos: tras la limpieza, la base lava los rodillos y los seca mediante agua y aire caliente en solo cinco minutos para prevenir malos olores y humedad acumulada.

Fregona aspiradora Haier I-Pro Clean Z5 PVP en Haier — 239,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Haier I-Pro Clean R5: robot aspirador autónomo impulsado por IA

Esta es la opción totalmente automatizada de la gama. Este robot aspirador cuenta con navegación asistida por cámara e inteligencia artificial para mapear la casa y esquivar obstáculos cotidianos de forma más precisa. Su base de carga no solo recarga la batería, sino que también vacía el depósito de sólidos y lava y seca la mopa.

Disponibilidad y precios

Estos dos dispositivos ya se pueden comprar en la tienda oficial de la marca y tienen los siguientes precios:

Aspiradora vertical Haier I-Pro Clean M5 desde 259 euros.

desde 259 euros. Aspiradora-fregona Haier I-Pro Clean Z5 desde 239 euros.

desde 239 euros. El robot aspirador, de momento, no se encuentra en la web de Haier.

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Imagen | Haier

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