Hace casi un año aproveché una de las mejores ofertas en estos auriculares Bluetooth. Por su actual precio, los volvería a comprar

Durante años estuve utilizando unos auriculares Corsair HS50 PRO, pero llegó un momento en el que quería evitar tener tantos cables en la zona de trabajo (y tener que conectarlos en el puerto USB trasero del ordenador), por lo que decidí dar el salto a los auriculares Bluetooth. Buscaba algo bueno, bonito y barato, por lo que durante dos o tres meses estuve ojeando las ofertas de las tiendas hasta dar con los Soundcore Space Q45, cuyo precio había caído hasta los 109,99 euros ; precio que, además, es el que podemos encontrar actualmente en Amazon.

Estos auriculares Bluetooth de Anker parten de un precio recomendado de 149,99 euros y ya os puedo adelantar que, por ese mismo precio, ofrecen una calidad muy buena. Pero con el descuento actual, y el mismo que aproveché yo, de 40 euros, por 109,99 euros es una compra que volvería a hacer sin ninguna duda.

Para mi sorpresa, y comparando con otros auriculares con o sin cable que he tenido durante estos últimos años, los Soundcore Space Q45 destacan en primer lugar porque son muy ligeros y cómodos. Los he llevado durante horas y, a diferencia de otros modelos, no he sentido ninguna molestia ni en las orejas ni en la zona de la diadema.

La calidad de audio es muy buena. Integran drivers de 40 mm y cuentan con un diafragma de doble capa. Ofrecen un buen resultado tanto en sonidos agudos como en graves. Por supuesto, tal y como solemos ver en auriculares Bluetooth que se mueven por este rango de precio, cuentan con cancelación activa de ruido ( ANC ) y desde la app para teléfonos podemos configurar algunos parámetros, como el nivel de cancelación que queremos tener o seleccionar el modo transparencia, aunque esto último también se puede seleccionar desde el botón de los auriculares.

Principalmente los utilizo para trabajar, ya sea para escuchar música en Spotify o para las reuniones. Aproximadamente los utilizo unas cuatro o cinco horas al día y la autonomía es bastante buena. Según la marca ofrecen hasta 65 horas sin ANC, y aunque la realidad es bien distinta, los auriculares cumplen perfectamente con este aspecto y rara vez los tengo que recargar más de una vez cada semana y media o dos semanas.

Otro punto que me ha gustado es que cuenta con conexión multipunto. Aunque no suelo utilizar mucho esta función porque al principio los conectaba al ordenador y al teléfono, y cada vez que recibía una notificación se paraba la música que estaba reproduciendo en el ordenador, es bastante útil si queremos alternar entre diferentes dispositivos sin tener que desconectarlos del Bluetooth.

Por otra parte, los Soundcore Space Q45 de Anker cuentan con Bluetooth 5.3 y se nota principalmente en el consumo energético. También cuentan con un puerto USB-C y un minijack 3,5 que se puede utilizar en aquellos momentos en los que nos quedemos sin batería. Para finalizar, cabe mencionar un punto que me ha gustado bastante y que cada vez es más habitual en este tipo de auriculares, y es que incluye un estuche de viaje de buena calidad.

