El Google Pixel 6a viene de regalo con auriculares de gran calidad en este pack rebajadísimo del Amazon Prime Day

Los teléfonos móviles de Google son una de las mejores opciones Android y el más económico es el Google Pixel 6a, que tiene un pack muy llamativo por el Amazon Prime Day al que se puede acceder si eres usuario Prime (hay una prueba gratuita de 30 días) y que se queda a 399 euros con los auriculares Pixel Buds A de regalo.

Comprar Google Pixel 6a al mejor precio

Con un precio de venta al público recomendado de 459 euros para el Google Pixel 6a y de 99 euros para los auriculares Google Pixel Buds A, este pack tendría un precio de casi 560 euros, pero en el Amazon Prime Day 2022 se puede adquirir, si eres usuario Prime, por unos mucho más suculentos 399 euros.

El Google Pixel 6a es un teléfono móvil "inteligente" con pantalla AMOLED de 6,1 pulgadas y alta resolución FullHD+ compatible con HDR10+ para consumir contenido multimedia en mejor calidad. Integra el procesador Google Tensor con el coprocesador de seguridad Titan M2, que no es el más potente del mercado, pero ofrece un buen rendimiento mientras no se use para juegos exigentes.

Con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno UFS 3.1, ofrece una cámara principal de 12 MP y una secundaria ultra gran angular también de 12 MP, así como una frontal de 8 MP. Viene de serie con el sistema operativo Android 12, pero actualizable a Android 13 y a próximas versiones del sistema operativo de Google.

Su batería es de 4410 mAh y puede recargarse a 18W. Es capaz de conectarse a redes Wi-Fi 6e, de telefonía 5G, Bluetooth 5.2, NFC para pagos móviles, USB-C y GPS. Como sistema de seguridad ofrece lector de huella dactilar en pantalla.

¿Más ofertas?

Si tras leer nuestra selección de ofertas destacadas del Amazon Prime Day no has encontrado lo que buscabas, quizás te interese echar un vistazo a las ofertas de:

Así como a nuestros compañeros de Compradicción. Puedes ver todas las gangas que publican en Twitter y Facebook, e incluso suscribirte a sus avisos vía Telegram.

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 36 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka