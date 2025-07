Si fuese a cambiar mis auriculares, tengo claro que elegiría estos de JBL. Nunca los he visto tan baratos

Hace unos años compré los Soundcore Space Q45 de Anker y estoy maravillado con ellos. Los auriculares son muy buenos y me costaron poco más de 100 euros. Pero desde entonces, he ido revisando los precios y ofertas de otros auriculares Bluetooth —Sony y Beats principalmente— y pocas veces he visto una relación calidad-precio igual o similar que la de los JBL Tour One M2. Estas últimas semanas han ido bajando de precio hasta el actual en Amazon: la tienda los tiene a su precio mínimo histórico de 149 euros en lugar de 329,99 euros.

Una de las mejores opciones de compra en su rango de precio

Nunca había visto un precio tan bajo en los JBL Tour One M2. Vale, no son los últimos que han llegado al mercado, pero son unos auriculares Bluetooth que desprenden calidad en prácticamente todos los sentidos: tal y como menciona la marca, están diseñados para ser muy cómodos y cuentan con un buen surtido de funciones y tecnologías de audio.

Por supuesto, cuentan con cancelación activa de ruido totalmente configurable desde la app JBL Headphones. Montan drivers dinámicos de 40 mm y disponen de la tecnología Smart Ambient que permite tener la cancelación activa de ruido, pero también que podamos escuchar y entablar conversaciones, eliminando de esta forma el ruido ambiental.

También integran micrófonos con control por voz, incluyen JBL Spatial para experimentar un sonido mucho más inmersivo y dispone de un ecualizador configurable. Además, otro punto clave de los JBL Tour One M2 es que su batería ofrece una gran autonomía de hasta 50 horas (hasta 30 con la cancelación de ruido), una cifra muy interesante si queremos utilizar los auriculares en un viaje.

