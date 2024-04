Por tiempo limitado puedes encontrar más barato este Apple Watch y llega a tiempo para el Día de la Madre

De entre todos los smartwatches que nos encontramos en el mercado, una apuesta segura para monitorizar tu salud y actividad física es sin lugar a dudas el Apple Watch SE de 2ª generación. Y es que ahora en Miravia está rebajado por tiempo limitado (hasta el próximo 1 de mayo) por unos 244 euros.

Comprar Apple Watch SE de 2ª generación al mejor precio

Este reloj inteligente de Apple tiene un precio recomendado de 279 euros en su versión básica con GPS y una caja de 40 mm, aunque ahora en Miravia puedes encontrarlo con un descuento de 35 euros que nos permite tenerlo en nuestra muñeca por unos 244 euros. Además, su envío es totalmente gratuito y llega a tiempo para regalar por el Día de la Madre.

El Apple Watch SE de 2ª generación es el smartwatch más económico que ofrece la marca y se caracteriza por ofrecernos una pantalla Retina LTPO OLED de 1,57 pulgadas con una resolución de 394 x 324 píxeles y un brillo máximo de 1.000 nits, pero no dispone de la función Always On como otros modelos.

Otro punto a resaltar es que viene potenciado por un procesador Apple S8, el cual se complementa con un almacenamiento de 32 GB y una batería que es capaz de brindarnos hasta 18 horas de autonomía por cada carga. Todo ello funcionando bajo un sistema operativo WatchOS 10 que se puede seguir actualizando a versiones más recientes.

También incorpora un sensor de ritmo cardiaco, otro sensor de luz ambiental, acelerómetro, giroscopio, barómetro, altímetro, GPS/GNSS y brújula. Sin olvidarnos de que tiene una gran variedad de modos deportivos, detección de caídas y accidentes, una función de emergencia SOS y una clasificación de resistencia al agua de 50 metros.

También te puede interesar

INIU Power Bank, Slimmest USB C Triple 3A de Alta Velocidad 10000mAh Bateria Externa, Bateria Portatil con Linterna para iPhone 15 14 13 12 11 X Pro MAX Samsung S22 S21 S20 iPad Tablet Airpods etc Hoy en Amazon — 19,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Apple

En Xataka | Los mejores smartwatch (2024): sus análisis y vídeos están aquí

En Xataka | Cada vez salgo más de casa sin móvil pero con reloj inteligente. El motivo tiene que ver con establecer límites