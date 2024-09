Se acabó ir a KFC a por pollo frito: con esta freidora de aire podrás prepararlo en casa y cuesta menos de 60 euros

Las freidoras de aire se han convertido en un imprescindible en la gran mayoría de cocinas, pues ofrece una gran variedad de ventajas y un consumo más eficiente. Por ello, si estás pensando en comprar una, esta Moulinex Easy Fry Max es en estos momentos una excelente opción por 59,99 euros gracias al descuento de Amazon.

Una freidora barata con gran capacidad para toda la familia

Esta airfryer de Moulinex se venía vendiendo por unos 79,99 euros en Amazon, pero ahora gracias a una oferta flash podemos añadirla a nuestra cesta de la compra por tan solo 59,99 euros, lo que se traduce en un ahorro de 20 euros. Y por si no fuese suficiente, su envío es gratuito y rápido para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes.

La Moulinex Easy Fry Max es una freidora de aire con unas dimensiones de ‎37,5 x 27,3 x 32,4 cm que nos permiten colocarla en cualquier rincón de nuestra cocina sin ocupar demasiado, además de que incorpora una cesta con 5 litros de capacidad para preparar hasta seis raciones en una sola tanda y es capaz de alcanzar una potencia máxima de 1.500 W.

Otro punto a resaltar es que en la parte superior nos encontramos con una pantalla digital táctil muy intuitiva de usar, desde la cual podemos seleccionar un total de 10 programas preestablecidos para preparar diferentes comidas con un solo toque o ajustar de forma manual tanto el tiempo de cocción como la temperatura.

A todo ello debemos sumarle que su limpieza es muy sencilla, pues su cesta es totalmente antiadherente y apta para el lavavajillas. Y si descargas la app Moulinex en tu dispositivo móvil, podrás disfrutar de una gran variedad de recetas originales para sorprender a tus invitados.

