¿Debería comprar el Google Pixel 9? Por este precio, me quedo con este otro móvil que tiene un mayor descuento

Las tiendas han comenzado el año lanzando algunas de las mejores ofertas que hemos visto desde hace bastante tiempo; algunas las han protagonizado los móviles de Google. Ahora, tiendas como Amazon y MediaMarkt tienen el Google Pixel 8a con uno de los mejores descuentos que se han lanzado en la versión de 256 GB. Ahora se puede comprar por 448,90 euros en Amazon y por 449 euros en MediaMarkt.

Un móvil de Google con una excelente relación calidad precio

De esta forma, el Google Pixel 8a se convierte en una mejor opción de compra que el Google Pixel 9, al menos si lo que priorizamos es la relación calidad precio, ya que este último también en su versión de 256 GB cuesta 300 euros más. Y aunque el Pixel 8a sea más asequible, también ofrece una buenísima experiencia.

En primer lugar, el Google Pixel 8a viene con una muy buena pantalla Actua Display de 6.1 pulgadas, por lo que es ideal para aquellos que busquen un móvil con un tamaño compacto. El panel ofrece una resolución Full HD+, además de un brillo máximo de 1.400 nits (HDR10) y una tasa de refresco de 120 Hz.

Por otro lado, el motor del móvil no es otro que el procesador Google Tensor G3, que si bien es cierto que no es el mejor dentro de la marca sí que ofrece un excelente rendimiento en todo momento. Además, el procesador viene acompañado de 8 GB de RAM y de los ya mencionados 256 GB de almacenamiento interno, una cifra perfecta si no queremos estar eliminando fotos, vídeos y archivos cada poco tiempo.

En cuanto al apartado fotográfico, el Google Pixel 8a viene con una cámara frontal de 13 MP (f/2,2) y con un módulo trasero que se compone de un sensor principal de 64 MP (f/1.89, OIS) y un sensor ultra gran angular de 13 MP (apertura f/2.2). Y para rematar, si hablamos de la batería, el móvil viene con 4.492 mAh y soporta una carga rápida de 18W.

Imágenes | Ricardo Aguilar, Google

