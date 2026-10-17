HOY SE HABLA DE

El Corte Inglés está liquidando todas estas teles en su outlet online con marcas de LG, Samsung y más

Repasamos los mejores chollos en televisores reacondicionados de la tienda

El Corte Ingles
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
Linkedin twitter
2885 publicaciones de Alberto García

El Corte Inglés suele tener muchos televisores reacondicionados en su outlet online, por lo que podemos encontrar una gran variedad de modelos con precios bastante ajustados. Por ello, en este artículo vamos a repasar los mejores chollos en teles de marcas como Samsung o Sony.

  • LG OLED C5 por 899 euros, un televisor OLED con pantalla de 65 pulgadas.
  • Sony Bravia KD-55X85L por 499 euros, una tele con Google TV.
  • Samsung TQ65S95FATXXC por 1.239 euros, un modelo con pantalla antirreflejos.
  • Haier H55Q800UX Q8 por 199 euros, un televisor compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos.
  • Sony Bravia XR-48A90K por 599 euros, una tele OLED con Google TV.
Haier H55Q800UX Q8 (55 pulgadas)

Haier H55Q800UX Q8 (55 pulgadas)

Reacondicionados
PVP en El Corte Inglés — 199,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

LG OLED C5

Lg Oled C5

El LG OLED C5 tiene una de las mejores relaciones calidad-precio de este listado, ya que El Corte Inglés tiene este televisor por 899 euros. Incorpora un panel con tecnología OLED de 65 pulgadas, su tasa de refresco alcanza los 144 Hz y cuenta tanto con Dolby Vision como con Dolby Atmos. Es ideal para consumir cine, pero también videojuegos gracias a sus puertos HDMI 2.1.

LG OLED C5 (65 pulgadas)

LG OLED C5 (65 pulgadas)

Reacondicionados
PVP en El Corte Inglés — 899,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Sony Bravia KD-55X85L

Sony Bravia Kd 55x85l

Si queremos un televisor más pequeño, y con un precio más reducido, la tienda tiene en su outlet online el modelo Sony Bravia KD-55X85L por 499 euros. En este caso, incorpora una pantalla de 55 pulgadas, su sistema operativo es Google TV, es compatible con Dolby Atmos y Dolby Vision e incluye puertos HDMI 2.1.

Sony Bravia KD-55X85L (55 pulgadas)

Sony Bravia KD-55X85L (55 pulgadas)

Reacondicionados
PVP en El Corte Inglés — 499,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung TQ65S95FATXXC

Samsung Tq65s95fatxxc

En cambio, si queremos colocar el televisor frente a una ventana, el modelo Samsung TQ65S95FATXXC ahora mismo tiene un precio de 1.239 euros. Se trata de una tele de gama alta con panel OLED de 65 pulgadas que cuenta con tratamiento antirreflejos. Es compatible con HDR10+ y con Dolby Vision e incluye puertos HDMI 2.1. Además, su sistema de audio ofrece una buena potencia de 70W (RMS).

Samsung TQ65S95FATXXC (65 pulgadas)

Samsung TQ65S95FATXXC (65 pulgadas)

Reacondicionados
PVP en El Corte Inglés — 1.239,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Haier H55Q800UX Q8

Haier H55q800ux Q8

Por el contrario, si lo que queremos es un televisor muy económico que cuente con buenas características, El Corte Inglés tiene el modelo Haier H55Q800UX Q8 por 199 euros. Monta un panel con tecnología QLED que tiene una diagonal de 55 pulgadas, es compatible con Dolby Vision, con HDR10+ y con Dolby Atmos, su sistema operativo es Google TV e incluye HDMI 2.1.

Haier H55Q800UX Q8 (55 pulgadas)

Haier H55Q800UX Q8 (55 pulgadas)

Reacondicionados
PVP en El Corte Inglés — 199,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Sony Bravia XR-48A90K

Sony Bravia Xr 48a90k

Y, finalmente, si lo que queremos es un televisor OLED "pequeño" y con un buen precio, la tienda tiene la smart TV Sony Bravia XR-48A90K por 599 euros. Monta una buena pantalla de 48 pulgadas, es compatible con Dolby Vision y con Dolby Atmos, su sistema operativo es Google TV y cuenta con puertos HDMI 2.1.

Sony Bravia XR-48A90K (48 pulgadas)

Sony Bravia XR-48A90K (48 pulgadas)

Reacondicionados
PVP en El Corte Inglés — 599,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Mejores televisores en calidad precio. Cuál comprar y siete smart TV 4K recomendados
En Xataka
Mejores televisores en calidad precio. Cuál comprar y siete smart TV 4K recomendados

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | El Corte Inglés y Compradicción (cabecera), LG, Sony, Samsung, Haier

En Xataka | Mejores barras de sonido en calidad precio (2026). Cuál comprar y siete modelos recomendados desde 99 euros

En Xataka | Mejores altavoces Bluetooth en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios