El Corte Inglés está liquidando todas estas teles en su outlet online con marcas de LG, Samsung y más

El Corte Inglés suele tener muchos televisores reacondicionados en su outlet online, por lo que podemos encontrar una gran variedad de modelos con precios bastante ajustados. Por ello, en este artículo vamos a repasar los mejores chollos en teles de marcas como Samsung o Sony.

LG OLED C5 por 899 euros, un televisor OLED con pantalla de 65 pulgadas.

por 899 euros, un televisor OLED con pantalla de 65 pulgadas. Sony Bravia KD-55X85L por 499 euros, una tele con Google TV.

por 499 euros, una tele con Google TV. Samsung TQ65S95FATXXC por 1.239 euros, un modelo con pantalla antirreflejos.

por 1.239 euros, un modelo con pantalla antirreflejos. Haier H55Q800UX Q8 por 199 euros, un televisor compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos.

por 199 euros, un televisor compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos. Sony Bravia XR-48A90K por 599 euros, una tele OLED con Google TV.

Haier H55Q800UX Q8 (55 pulgadas) Reacondicionados PVP en El Corte Inglés — 199,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

LG OLED C5

El LG OLED C5 tiene una de las mejores relaciones calidad-precio de este listado, ya que El Corte Inglés tiene este televisor por 899 euros. Incorpora un panel con tecnología OLED de 65 pulgadas, su tasa de refresco alcanza los 144 Hz y cuenta tanto con Dolby Vision como con Dolby Atmos. Es ideal para consumir cine, pero también videojuegos gracias a sus puertos HDMI 2.1.

LG OLED C5 (65 pulgadas) Reacondicionados PVP en El Corte Inglés — 899,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Sony Bravia KD-55X85L

Si queremos un televisor más pequeño, y con un precio más reducido, la tienda tiene en su outlet online el modelo Sony Bravia KD-55X85L por 499 euros. En este caso, incorpora una pantalla de 55 pulgadas, su sistema operativo es Google TV, es compatible con Dolby Atmos y Dolby Vision e incluye puertos HDMI 2.1.

Samsung TQ65S95FATXXC

En cambio, si queremos colocar el televisor frente a una ventana, el modelo Samsung TQ65S95FATXXC ahora mismo tiene un precio de 1.239 euros. Se trata de una tele de gama alta con panel OLED de 65 pulgadas que cuenta con tratamiento antirreflejos. Es compatible con HDR10+ y con Dolby Vision e incluye puertos HDMI 2.1. Además, su sistema de audio ofrece una buena potencia de 70W (RMS).

Haier H55Q800UX Q8

Por el contrario, si lo que queremos es un televisor muy económico que cuente con buenas características, El Corte Inglés tiene el modelo Haier H55Q800UX Q8 por 199 euros. Monta un panel con tecnología QLED que tiene una diagonal de 55 pulgadas, es compatible con Dolby Vision, con HDR10+ y con Dolby Atmos, su sistema operativo es Google TV e incluye HDMI 2.1.

Haier H55Q800UX Q8 (55 pulgadas) Reacondicionados PVP en El Corte Inglés — 199,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Sony Bravia XR-48A90K

Y, finalmente, si lo que queremos es un televisor OLED "pequeño" y con un buen precio, la tienda tiene la smart TV Sony Bravia XR-48A90K por 599 euros. Monta una buena pantalla de 48 pulgadas, es compatible con Dolby Vision y con Dolby Atmos, su sistema operativo es Google TV y cuenta con puertos HDMI 2.1.

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Imágenes | El Corte Inglés y Compradicción (cabecera), LG, Sony, Samsung, Haier

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