Cinco ofertas de tecnología de lo más interesantes para llevarte a la playa o piscina este verano

Si estás preparando tu bolsa para la playa o piscina, echa un vistazo a estas refrescantes ofertas de tecnología que pueden venirte muy bien este verano: para desconectar leyendo en la orilla, hacer algo de deporte o simplemente escuchar tu música favorita.

Xiaomi Mi Band 5

Aunque no es la última pulsera de actividad lanzada por la firma china – título que corresponde a la Xiaomi Mi Band 6 – la realidad es que las diferencias no son tantas, especialmente si lo que buscas es un wearable sencillo, barato, fácil de usar y con buena autonomía... en este caso de unas respetables dos semanas, ideal para esas personas que "pasan" del enchufe.

La Xiaomi Mi Band 5 cuenta con una generosa pantalla a color, carga magnética, registro de deportes (sí, también la natación) o el control del ciclo menstrual. Un chollo teniendo encuenta que ahora mismo está rebajadísima en PcComponentes: 19,90 euros

Altavoz Bluetooth Sony

Sin ánimo de invitarte a poner música a tope y ambientar a toda la piscina, si buscas un altavoz Bluetooth compacto y resistente al agua para llevar por ahí, no solo a la piscina, sino también a la playa, de acampada o al jardín, el Sony SRS-XB13 está disponible de oferta en varios colores en Amazon, donde cuesta poco más de 37 euros.

Además de contar con certificación IP67 – lo que te vendrá genial ante posibles salpicaduras o incluso un accidente, pero también arena –, su autonomía ronda las 16 horas. Pese a su pequeño tamaño, sorprende su "punch" en graves gracias al Extra Bass.

Bose QuietComfort 35 II

Lo de escuchar música será una tarea bastante más discreta con unos auriculares como estos Bose QuietComfort 35 II, que ya son palabras mayores. De hecho es uno de los mejores auriculares inalámbricos con tecnología de cancelación de ruido según nuestra comparativa.

Este modelo no solo suena muy bien, sino que es completísimo: es compatible con asistentes de voz como Alexa, Google Assistant o Siri, alcanzan hasta las 20 horas de autonomía y, en caso de quedarse "secos", siempre podrás escuchar música con el cable. Ahora mismo están rebajados a 179 euros en FNAC y en Amazon

Kobo Libra H2O

Lo de tener tiempo libre en vacaciones permite que terminemos esa novela que se nos quedó a medias o nos pongamos al día con esas lecturas que teníamos pendiente. Incluso, que aprovechemos para desconectar con libros recomendados de lo más interesante.

Si todavía no tienes un libro electrónico y eres un auténtico "devorador" de palabras, el Kobo Libra H2O es un magnífico candidato todoterreno.

Lo primero de todo es que es resistente al agua (IPX8), por lo que puedes leer sin miedo a una ola traicionera, pero también destaca por su gran pantalla HD (1680 x 1264, 300ppp) de 7 pulgadas con luz integrada para leer en cualquier parte y situación.

La pantalla es algo más grande de lo normal y se nota en cuanto a comodidad, pero no pasa factura en cuanto manejabilidad gracias a su diseño ergonómico. Con 8GB para guardar cientos de libros y hasta un mes de autonomía. Este libro suele costar 180 euros, pero ahora puedes comprarlo con una rebaja de casi 30 euros: 153 euros en Amazon con envío gratis o 149 euros en Worten (+ envío), por lo que se queda igual de precio si lo compras online.

Game & Watch: The Legend of Zelda

Los nostálgicos están de enhorabuena porque podrán jugar a un título mítico en formato de bolsillo en un dispositivo retro y además comprarlo al mejor precio: el Game & Watch: The Legend of Zelda por 49,99 euros en Amazon y en Fnac, rebaja de 10 euros sobre su PVP. Eso sí, malas noticias: aunque lo compres con rebaja, tendrás que esperar hasta noviembre para disfrutarlo.

Esta edición especial incluye tres juegos: el original 'The Legend of Zelda', 'Zelda II: The Adventure of Link' y 'The Legend of Zelda: Link's Awakening' y el título extra 'Plaga de Topos'. Esta consola retro viene también con reloj digital con cronómetro.

Más ofertas

