Cinco estantes decorativos pensados para esconder el router Wi-Fi y tener un espacio limpio y ordenado

No todos los routers Wi-Fi destacan por su buen diseño. Los hay toscos, con muchas antenas que difícilmente encajan con la decoración del hogar o espacio de trabajo. Y no se pueden meter dentro de un armario porque la señal inalámbrica se resentiría mucho, además de que podría generar calor en exceso y provocar un accidente. Así que te proponemos cinco estantes decorativos pensados para esconder el router Wi-Fi sin comprometer su funcionalidad.

Muebles para esconder router Wi-Fi

Empezamos con este estante decorativo (43 euros) de doble balda en el que meter reproductores de DVD, DVR, grabadoras, decodificadores de TV por cable, videoconsolas y, por supuesto, routers Wi-Fi. Para ello tiene una abertura en la parte superior para dejar pasar las antenas del router, así como otras formas por toda la superficie para una correcta ventilación, además de que la parte trasera está descubierta para evitar exceso de calor.

AILZNN Estante Decorativo De Las Cajas De Almacenamiento De WiFi, Estante Flotante De Almacenamiento Caja Estante Soporte Sostenedor para Router WiFi Televisión Caja Conjunto Dispositivo Medios PVP en Amazon por 43,00€

Un modelo más minimalista es este (33,72 euros), cuya instalación no requiere perforación, por lo que no se daña la pared y se puede colocar fácilmente sin que lleve mucho tiempo. También cuenta con una abertura en la parte superior para que las antenas del router puedan salir por ella y emitir la señal inalámbrica de manera eficiente. A lo largo de las láminas hay varias salidas de ventilación para que no haya problemas de calor, y en la parte superior hay espacio para colocar pequeños objetos.

Onmancy Router inalámbrico WiFi, caja de madera, cable de alimentación, soporte de pared, enchufe, estantería, doble puerta PVP en Amazon por 33,72€

Continuamos con esta propuesta (29,99 euros), un estante de almacenamiento multicapa dividido en tres baldas para tener espacio suficiente en el que colocar múltiples dispositivos, entre ellos el router, que tiene su hueco dentro de la puertecita porque hay una abertura que deja pasar las antenas y que no haya problemas para llevar la conexión inalámbrica a Internet al smartphone, ordenador u otros aparatos. Está hecho, según el vendedor, de madera maciza y es fácil de limpiar. Tiene agujeros para pasar los cables cómodamente.

Hggzeg Caja de Almacenamiento de enrutador Estante de Almacenamiento WiFi de Madera de Escritorio Multicapa con Estante de Almacenamiento de celosía (jl05-2, Madera de Arce Blanco) PVP en Amazon por 29,99€

¿Quieres algo más minimalista y simple? Este estante de almacenamiento (22,35 euros) solo puede albergar el router Wi-Fi. Su diseño no varía demasiado respecto a las otras propuestas presentadas anteriormente y la instalación en pared es muy bastante sencilla. Está hecho de plástico ecológico y es resistente al moho. No cuenta con formaldehído y tiene las aberturas necesarias para disipar el calor y dejar pasar las antenas para un funcionamiento óptimo.

Jcevium Router inalámbrico WiFi, caja de almacenamiento de madera de plástico, estante de pared, soporte de cables, almacenamiento de casa, decoración de Venetian PVP en Amazon por 22,35€

Acabamos con este estante flotante (32,99 euros). Hecho con material grueso de madera maciza para que sea muy duradero, impermeable y no tóxico, esta caja puede ocultar los cables para ayudar a mantenerlo todo más organizado. Las esquinas redondeadas evitan contusiones y lesiones en niños. Tiene un soporte de varios centímetros de altura que junto con las aberturas para las antenas y los orificios a lo largo del diseño, facilita la disipación del calor y emisión de la señal inalámbrica Wi-Fi.

Estante Flotante Caja de Almacenamiento para enrutador WiFi TV Decodificador de decodificador Estante Set-Top Rack Router Cable Cable Caja de Almacenamiento Router Muebles Blanco (Color : Grey) PVP en Amazon por 32,99€

