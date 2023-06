Carrefour vuelve a tener en stock el mando Pro de la Nintendo Switch edición The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Es una evidencia que Nintendo ha vuelto a sorprender a sus fans (y los que no lo son tanto) con la nueva entrega de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Si quieres tener el equipamiento completo de este juego, Carrefour cuenta con una edición especial del mando Pro por un precio de 74,99 euros.

Comprar el Nintendo Switch Pro Controller edición The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom





Vuelve el stock en Carrefour de este mando especial para la Nintendo Switch, que tiene un precio recomendado de casi 90 euros y que baja hasta los 74,99 euros.

Se trata de uno de los mejores accesorios para la Nintendo Switch y que es muy recurrente para acompañar a esta consola híbrida. Cuenta con una ergonomía y unas prestaciones a la altura de los mejores mandos de consolas, incluyendo sensores de movimiento, chip NFC compatible con figuras amiibo y sistema de vibración HD. Funciona tanto de forma inalámbrica como con cable USB.

Además, viene con un diseño diferente al original, cambiando el sobrio negro para combinarlo con detalles dorados, además de tener uno de los agarres de color blanco.

Imágenes | Nintendo

