El accesorio que más me interesa para la Nintendo Switch 2 no es un mando o una cámara. Es otro para alargar su autonomía

De momento no me he comprado la Nintendo Switch 2 por un motivo muy simple: la batería dura un suspiro en determinados videojuegos. Entre dos y tres horas, incluso en títulos de la propia Nintendo, me parece un rango demasiado justito. No obstante, hay un accesorio con el que podemos alargar esa autonomía sin necesidad de pasar por el cargador: una buena batería portátil.

De entre todas las que podemos encontrar en las tiendas, hay una que sí me llama especialmente la atención: la Belkin Gaming, cuyo precio en Amazon es de 44,99 euros. Eso sí, está disponible para reservar, ya que se lanzará en la tienda el próximo 18 de julio.

Belkin Gaming Hoy en Amazon — 44,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Una batería portátil para Nintendo Switch 2

La Belkin Gaming es una batería portátil que está orientada a utilizarse con algunas consolas portátiles, aunque también funcionan con móviles y otros dispositivos. Por supuesto, es compatible con Nintendo Switch 2 para extender la autonomía de la consola híbrida de Nintendo.

Esta batería portátil dispone de 20.000 mAh de capacidad (mucho ojo porque es una cifra teórica), lo que daría para unas cuantas cargas completas de la Nintendo Switch 2, ya que, según Nintendo, su batería es de 5.220 mAh. Incluye un cable USB-C integrado, aunque también viene con un puerto USB-A y otro USB-C en el caso de querer cargar la consola a través de estos puertos o para recargar hasta tres dispositivos a la vez.

Entre otras cosas, cabe mencionar que la Belkin Gaming ofrece una potencia máxima de 30W y tiene un diseño muy compacto, un punto muy útil si queremos llevar la consola de viaje durante trayectos largos, sobre todo en aquellos de varias horas.

También te puede interesar

8Bitdo Ultimate 2 Wireless Controller for Windows & Android, Gaming Controller with TMR Joysticks, Switchable Hall Effect/Tactile Triggers, Motion Control, RGB Fire Ring, 8Speed Wireless Tech, Black Hoy en Amazon — 52,04 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

tomtoc Funda para Nintendo Switch 2 (2025), Estuche Delgado Case con 12 Cartuchos de Juego, Bolsa Viaje Transporte Portátil rígido para Consola con Patente Original y protección de Grado Militar Hoy en Amazon — 29,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | Belkin

En Xataka | Los mejores accesorios para tu Switch: fundas, bolsas de transporte, baterías, y más

En Xataka | Qué tarjeta micro SD para Nintendo Switch comprar. Mejores recomendaciones y 10 modelos destacados