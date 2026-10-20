Los auriculares top de Apple caen de precio: así es la nueva oferta en los AirPods Max

A diferencia de lo que encontrábamos unos años, ahora podemos ver muy buenas ofertas en los auriculares más caros de Apple, los AirPods Max. Llevamos unas semanas viendo descuento tras otro y ahora en PcComponentes los podemos comprar por 388,05 euros en lo que es uno de los mejores precios que ha recibido hasta la fecha.

Unos auriculares de gama alta que siguen teniendo mucho que ofrecer

Los AirPods Max que se encuentran de oferta en PcComponentes son lo de la primera generación, pero en su segundo modelo que incorpora un puerto de carga USB-C. Quizás no sean los auriculares más actuales, pero a día de hoy siguen ofreciendo una muy buena experiencia a la hora de escuchar música.

Estos auriculares son bastante completos y cuentan con una cancelación activa de ruido especialmente buena, lo que permite que podamos sumergirnos en la música o contenido multimedia teniendo una mayor inmersión. Además, incorpora una corona giratoria muy útil para controlar el volumen, utilizar Siri o saltar y retroceder la canción.

Por supuesto, en estos auriculares no puede faltar la tecnología de audio espacial personalizado con seguimiento dinámico de la cabeza, así como una buena batería que ofrece una autonomía de aproximadamente 20 horas, lo que permite que podamos utilizarlos durante muchas horas sin tener que recargarlos.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los airpods max hoy ✅ LO MEJOR Su precio : es de los mejores que hemos visto hasta la fecha.

: es de los mejores que hemos visto hasta la fecha. Ofrece una buena calidad de audio .

. Su cancelación activa de ruido es muy buena. ❌ LO PEOR Solo se pueden aprovechar al máximo con un dispositivo de Apple. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un iPhone o un dispositivo de Apple y buscas unos buenos auriculares de la marca a un precio mucho más ajustado. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres unos auriculares que puedas llevarte cómodamente fuera de casa, ya que en este caso es posible que te interese un modelo TWS, como los AirPods 5 o los AirPods Pro 3 que, además, son más baratos.

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Imágenes | Laura López, Apple

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