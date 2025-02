Amazon lanza algunas de las mejores ofertas en videojuegos para Nintendo Switch: los cinco títulos que más me han encantado

Durante estos últimos días, Amazon ha ido bajando el precio de algunos videojuegos para Nintendo Switch con descuentos bastante grandes. Cuatro de ellos ahora se encuentran a precio mínimo histórico, son títulos muy variados y unos auténticos imprescindibles si te gustan sus géneros.

Outer Wilds: Archaeologist Edition

Cuanto menos sepas de 'Outer Wilds', mejor. Lo único que podemos queremos decir es que se trata de un título de descubrimiento, de conocer el secreto que hay tras el juego. De un título en el que el final no es lo importante, sino el camino que te ha llevado a él. Un título de explorar, de pensar, de hilar descubrimientos para darle sentido a una historia muy longeva. Para muchos usuarios, se ha convertido en uno de los mejores títulos indies de la historia, y no le sobran motivos. Su precio en Amazon ahora es de 29,99 euros, y se trata de su edición que incluye un póster con un mapa y su expansión 'Echoes of the Eye'.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe

Lo mismo ocurre, en cierto modo, con 'The Stanley Parable'. Para evitar destripar la "trama", sólo diremos que se trata de otro de los mejores videojuegos indies de los últimos años (para muchos, incluso de la historia). El juego nos lleva a ponernos en la piel de Stanley, un trabajador de oficina que ha de descubrir por qué, de repente, se ha quedado sólo en el edificio. Nos acompañará una voz narradora, que es precisamente de lo mejor del juego. Su edición Ultra Deluxe se puede encontrar en Amazon por 19,99 euros.

Blasphemous II: Edición Coleccionista

The Game Kitchen nos sorprendió cuando lanzó 'Blasphemous', un título indie basado en la Semana Santa en el que encarnamos al Penitente a través de distintos escenarios. Su segunda entrega, 'Blasphemous II' sorprendió por los mismos motivos: tiene un diseño de arte exquisito, la jugabilidad es muy buena (incluso mejoró en esta entrega) y la historia está muy bien cuidada. Su edición coleccionista se puede encontrar por 78,20 euros e incluye desde una caja metálica hasta una guía del juego, una banda sonora digital y un certificado de autenticidad, entre otras muchas cosas.

Cult of the Lamb

¿Cómo sería crear nuestra propia secta? Esta es la premisa principal de 'Cult of the Lamb', un título indie publicado por la maravillosa Devolver Digital que nos permite, a través de ponernos en la piel de un corderito, crear una secta. Tendremos que reclutar a adeptos, conseguir materiales para construir objetos de culto e incluso combatir contra diversas deidades. Su precio en Amazon es de 24,99 euros.

EA SPORTS FC 25

Por supuesto, también hay un hueco especial para los amantes de los deportes, sobre todo para aquellos a los que tanto les gusta el fútbol. 'EA SPORTS FC 25' da el salto a algunas mecánicas y modos deportivos que le han sentado especialmente bien a una franquicia ya icónica (pese a que cambiase de nombre). No se justifica como una mera renovación de plantillas, sino que los cambios son bastante grandes con respecto al título anterior. Se puede encontrar en Amazon por 26,59 euros.

Imágenes | Mobius Digital, galactic cafe, The Game Kitchen, Devolver Digital, Electronic Arts

