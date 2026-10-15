Aldi traerá el altavoz Bluetooth supercompacto por 7,99 euros. Incluye micrófono, un imán y una pinza de sujeción

Aldi renueva su catálogo de productos semanalmente, por lo que con el paso de los días podemos ir encontrando una gran variedad de dispositivos orientados al hogar. El próximo 24 de octubre llegará el altavoz Bluetooth Workzone, y lo mejor es que se lanzará a un precio de 7,99 euros.

Como alternativa, Amazon tiene de oferta el Soundcore Select 4 Go por un precio de 24,99 euros. Se trata de un altavoz Bluetooth que, pese a tener un precio bastante más alto que el de Aldi, incluye un pequeño cordón para poder colgarlo en diversas superficies.

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Un altavoz para colgarlo en diferentes superficies

Este altavoz Bluetooth no tendrá el mejor diseño para colocarlo en la casa, pero sí que es bastante útil gracias a que cuenta con algunas características muy particulares. En este sentido, viene tanto con un imán como con una pinza de sujeción, algo bastante práctico para colgar el altavoz en diferentes superficies.

El altavoz cuenta con conectividad Bluetooth 5.1 y viene con micrófono integrado. Además, no funciona a pilas, sino que incorpora una batería que ofrece una autonomía de hasta seis horas, una cifra que, si bien es cierto que se aleja mucho de lo que solemos ver en otros modelos, es suficiente para poder utilizarlo durante bastante tiempo.

⚡ EN RESUMEN: altavoz Bluetooth Workzone ✅ LO MEJOR Su precio .

. Incluye un imán y una pinza de sujeción. ❌ LO PEOR Su autonomía se queda cortita si lo queremos utilizar durante muchas horas sin tener que pasar por el cargador.

se queda cortita si lo queremos utilizar durante muchas horas sin tener que pasar por el cargador. Solo estará disponible en establecimientos físicos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un altavoz Bluetooth para tenerlo en casa que te permita colgarlo en diferentes superficies. ⛔ NO LO COMPRES SI... Lo quieres utilizar fuera de casa, ya que ofrece una autonomía bastante justita.

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Imágenes | Aldi y Compradicción (cabecera), Workzone

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